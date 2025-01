Polícia encontra gatos e ossos humanos em freezer de cemitério no Paraná

Em Matinhos, litoral do Paraná, uma ação da Polícia Civil encontrou um freezer com ossadas humanas e de gatos congelados na administração de cemitério municipal. A informação foi divulgada em vídeo nas redes sociais do prefeito recém-empossado, Eduardo Dalmora (PL-PR) na noite de quarta-feira (2/1).

Em nota, a Polícia afirma que abriu inquérito para apurar a existência de possíveis crimes contra a saúde e que está ouvindo testemunhas. A Polícia Científica também esteve no local para fazer levantamento pericial.

“Assumimos a prefeitura e estamos encontrando descaso e mais descaso, é uma surpresa todo momento”, diz o prefeito. “Eu moro e não vejo tudo infelizmente”. Segundo o mandatário, foram encontrados mais de 20 sacos com ossos humanos.

O secretário de Defesa Social, Coronel Tavares, que aparece ao lado do prefeito no vídeo, também acusou a antiga gestão de descaso. De acordo com Tavares, a perícia apontou que os ossos estão no local há um bom tempo.

Nos comentários, tutores de gatos desaparecidos questionaram se os animais que sumiram estariam entre os corpos encontrados. “Minha gata sumiu misteriosamente, deve estar junto com esses, muita maldade”, diz um comentário.

“Gente, isso não pode ser possível, meu Deus, é por isso que tantos gatos sumiram no Bom Retiro?”, questiona outro comentário, que se refere a um bairro da cidade.