Sobe para 13 o número de mortos do desabamento da ponte no Rio Tocantins

A Marinha retomou, nesta sexta-feira (3/1), as buscas às vítimas do desabamento da Ponte Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. Nesta manhã, a força-tarefa encontrou mais um corpo dos desaparecidos, subindo para 13 o total de mortos.

De acordo com a Marinha, os mergulhadores realizaram incursões nas proximidades dos destroços da ponte, e trouxeram o corpo à superfície.

A ponte, localizada sobre o Rio Tocantins, desabou no final da tarde de 22 de dezembro, enquanto diversos carros transitavam. A tragédia deixou 17 pessoas desaparecidas. Quatro vítimas ainda não foram localizadas.



Entre os veículos que transitavam durante a queda da ponte, foram identificados caminhões-tanque carregados com ácido sulfúrico e defensivos agrícolas. Segundo as análises de qualidade da água do rio feitas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com a participação de vários órgãos ambientais, não há alterações significativas na qualidade da água.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro