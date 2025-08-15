O que diz o vídeo do Felca sobre Hytalo Santos e outros influenciadores

Felca publicou um vídeo no qual denuncia produções que, segundo ele, sexualizam crianças e adolescentes. Um dos alvos foi o influenciador Hytalo Santos - (crédito: Fotos: Reprodução/redes sociais)

No último dia 8 de agosto, Felipe Bressanim, o paranaense conhecido como Felca, de 27 anos, publicou um vídeo denunciando casos de adultização e exploração de menores impulsionados pelo influenciador paraibano Hytalo Santos. Felca também explicou como algoritmos das redes sociais podem ser manipulados para direcionar conteúdo infantil a criminosos.

O youtuber expôs as condutas de Hytalo, acusado de promover a sexualização precoce de adolescentes em suas plataformas. Segundo Felca, o influenciador produziu e divulgou conteúdos de cunho sexual envolvendo menores, incluindo um formato semelhante a um “reality show”.

Felca afirma que esse programa reunia menores para gravações que incluíam comportamentos e interações para atrair o público adulto e aumentando os riscos à integridade e ao bem-estar dos jovens participantes.

Entre os casos citados, está o de Kamylinha, hoje com 17 anos, que começou a aparecer nos vídeos de Hytalo aos 12. No perfil do influenciador, havia diversos conteúdos em que a jovem aparecia de roupas curtas, biquíni ou fantasias sugestivas.

O youtuber denunciou que as plataformas, ao priorizarem esse tipo de publicação, contribuíam para a disseminação do material, ampliando a exposição de crianças e adolescentes a audiências inadequadas.

Felca também ouviu a psicóloga Ana Beatriz Chamati, especialista em infância, que destacou que menores não têm capacidade plena para compreender ou consentir com essa exposição, que pode gerar danos psicológicos e sociais duradouros.

As declarações de Felca geraram debates em todo país e levaram o Ministério Público e a Justiça da Paraíba a adotarem medidas cautelares contra Hytalo. Suspenderam então suas contas nas redes sociais e houve a proibição de contato com menores de 18 anos.

Na manhã desta sexta-feira (15/8), o influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos, acusados de exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Hytalo iniciou sua carreira digital em 2018, publicando vídeos de dança ao som do brega funk, e desde então sua trajetória tem sido marcada por polêmicas.