Corregedoria apura conduta de PM fardado flagrado em cena de sexo no Paraná

A mulher pede autorização do PM para filmar e ele permite. - (crédito: Divulgação/Cb. Adam Padilha/CCOMSOC)

O que começou como uma abordagem de rotina terminou em um vídeo adulto que agora é alvo de investigação. Um policial militar do Paraná está sendo investigado pela Corregedoria da PM do Paraná após aparecer em uma gravação de teor sexual com um casal em um canavial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vídeo mostra o momento em que o policial aborda um carro estacionado próximo a um matagal, onde um homem e uma mulher mantinham relações sexuais. Pouco depois, o casal convida o PM a participar, dizendo gostar de uma “baguncinha”.

Leia também: Ar seco de deserto: DF terá fim de semana de calor intenso e baixa umidade

O vídeo, com cerca de 15 minutos de duração, revela que a abordagem durou menos de um minuto antes de se transformar em uma cena íntima. Em determinado momento, o policial elogia a mulher: “Sua esposa ela? Linda, hein.” A resposta foi imediata: “Você também é lindo. O que acha? A gente gosta de uma baguncinha”. A mulher pede autorização do PM para filmar e ele permite.

Leia também: Exame para residência médica bate novo recorde de inscritos

As cenas mostram a mulher dentro da viatura da PM, com as portas abertas, e depois no capô do veículo oficial. Segundo a própria mulher, que publicou o vídeo em um site adulto, a gravação foi feita com o consentimento do policial fardado. O objetivo, segundo ela, era vender o conteúdo para seguidores que consomem esse tipo de material.

Leia também: Mariana Daufenbach grava o nome na história da canoa polinésia

Em nota ao Correio, a Polícia Militar do Paraná informa que identificou o agente estadual flagrado no vídeo no vídeo adulto. O resultado inicial foi obtido por meio da Diretoria de Inteligência (DINT) da PMPR, com apoio da Corregedoria-Geral (COGER) da corporação. "Será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias dos fatos e suas respectivas responsabilidades", complementa.

Ainda no comunicado, a PMPR não confirmou em qual cidade ocorreu o caso e reforçou que não compactua com condutas que afrontam os valores, princípios e normas que regem a instituição. "Nem com atitudes que possam comprometer a imagem da corporação perante a sociedade paranaense", finaliza.