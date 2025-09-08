Memórias Brincantes leva circo e oficinas para alunos e professores

Entre quarta-feira (10/9) e o dia 17 de setembro, o projeto Memórias Brincantes percorre escolas de Brazlândia com apresentações circenses, oficinas lúdicas para professores e consciência ambiental. Com o objetivo de promover o acesso à cultura nas escolas rurais de Brasília. No dia 10, o projeto chega à Escola Classe Polo Agrícola da Torre às 10h30 e às 13h20. Já no dia 17 a Escola Classe Chapadinha de Brazlândia recebe a iniciativa, às 10h e às 13h20.

A proposta do Memórias Brincantes é um convite para viver a infância em sua forma mais genuína: com brincadeiras. Quem dá vida a essa experiência são os palhaços Mandioca Frita e a dupla Tapioca e Espirolinda, que prometem gargalhadas e momentos de encantamento. A programação também inclui a aventura musical da Roça Cri-criativa, que celebra a natureza e os animais do campo por meio de composições autorais e contação de histórias, de forma lúdica sobre os valores humanos, preservação ambiental e até os primeiros passos no yoga e na meditação.

Além das apresentações para os estudantes, os professores também participam de oficinas criativas conduzidas pelo palhaço Mandioca Frita, sobre como construir brinquedos a partir de materiais recicláveis. A proposta é transformar educadores em multiplicadores desse saber e oferecer alternativas lúdicas diante da escassez de recursos didáticos em muitas escolas do campo.

Serviço

Memórias Brincantes

No dia 10/9 na Escola Classe Polo Agrícola da Torre às 10h30 e às 13h30. E na Escola Classe Chapadinha de Brazlândia às 10h e às 13h30. Atividades gratuitas para alunos e professores.