Projeto Quitanda Cultura e Saberes promove oficina de Samba neste sábado

Martinha do Coco promoverá oficina neste sábado (13/9) no projeto Quitanda Cultura e Saberes - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (13/9), o projeto Quitanda Cultura e Saberes promoverá uma oficina de Samba de Coco facilitada por Martinha do Coco. A oficina ocorre a partir das 17h, de forma gratuita, na Casa Luz de Yorimá, na 905 Norte.

A oficina de Samba de Coco ocorrerá no típico formato de roda e trabalhará os três principais elementos dessa expressão artística: o canto, a dança e a percussão. Martinha do Coco, que estará à frente da oficina, é pernambucana e moradora do Paranoá há 40 anos. Ela é uma das grandes referências da cultura popular do DF.

O projeto tem como objetivo promover, até o final de novembro, atividades culturais que visem a valorização da cultura afro-brasileira e periférica. Serão oferecidas, além de oficinas, exibições de filmes, apresentações e exposições artísticas.

Serviço

Oficina Samba de Coco com Martinha do Coco

Neste sábado (13/9), a partir das 17h, na Casa Luz de Yorimá (905 Norte, Brasília-DF). Entrada gratuita.