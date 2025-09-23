Anitta surge com mudanças na voz e no sotaque, e fãs disparam: 'Substituída' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma entrevista ao jornalista Lucas Pasin na última terça-feira (16), Anitta virou assunto nas redes sociais não apenas por seu posicionamento sobre procedimentos estéticos, mas por algo inusitado: sua voz e sotaque.

A cantora, que participou do evento da marca de calçados Kenner, da qual é embaixadora, falou sobre o processo criativo de sua linha exclusiva e também comentou a repercussão de suas cirurgias plásticas. No entanto, a reação do público foi de puro espanto.

"Essa não é a Anitta", foi o tom geral dos comentários nas redes. Internautas chegaram a levantar teorias conspiratórias, alegando que a cantora teria sido substituída por uma sósia. "Sumiram com a verdadeira Anitta, até a energia dessa mulher é diferente", opinou uma usuária.

"Gente, que é isso? Anitta é sagaz, inteligente. Essa pessoa da entrevista deu respostas rasas. Parece uma menina sem vivências. Não é ela", escreveu outra.

A artista, por sua vez, comentou sobre os procedimentos estéticos que costuma fazer ao longo dos anos e minimizou os rumores de uma grande mudança facial.



“Gente, eu não sei de onde as pessoas tiraram que eu fiz um novo rosto. Sempre fiz procedimentos, isso é uma coisa que está na minha personalidade. Muita gente faz também, só que algumas pessoas preferem não falar, e está tudo certo. Eu sou uma pessoa bem honesta. Teve outras vezes que eu fiz, não virou notícia, e ninguém nem percebeu”, declarou.

Mesmo com a tentativa de esclarecer, o tom da entrevista e o comportamento da funkeira dividiram opiniões. Muitos apontaram que Anitta parecia "sem energia", com uma entonação "diferente do habitual" e respostas "genéricas".