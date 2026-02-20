Inscrições para o XIV Fórum de Lisboa estão abertas

Estão abertas as inscrições para o XIV Fórum de Lisboa, marcado para os dias 1º, 2 e 3 de junho de 2026, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), em Portugal. O encontro é promovido pelo IDP, pelo Lisbon Public Law (LPL) e pela FGV Justiça e reúne autoridades públicas, acadêmicos, juristas, magistrados e especialistas do Brasil, de Portugal e de outros países para discutir temas institucionais contemporâneos.

Nesta edição, o tema central será “Nova ordem internacional, tecnologia e soberania: desafios democráticos, econômicos e sociais”. A proposta é debater mudanças no cenário geopolítico global, os impactos das novas tecnologias sobre instituições e mercados e as transformações na democracia e na organização social dos Estados.

A programação inclui painéis, conferências e mesas de debate com autoridades e especialistas internacionais. O evento é voltado a profissionais que atuam na formulação de políticas públicas, no sistema de justiça, na academia, no setor privado e em organizações internacionais.

Segundo a organização, a edição de 2025 do Fórum reuniu mais de 3 mil participantes, contou com 70 mesas de debate e mais de 340 palestrantes. O encontro também gerou mais de 1.870 matérias publicadas na imprensa.

As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio da plataforma Sympla. Informações sobre a programação e atualizações do evento são divulgadas nas redes sociais do Fórum.