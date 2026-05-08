Ginecologista de 81 anos acusado de abusar de pacientes é solto no Paraná

O ginecologista Felipe Lucas já foi ativo na política, tendo atuado por dois mandatos como deputado estadual do Paraná - (crédito: Sandro Nascimento/Alep)

A Justiça do Paraná determinou a soltura do ginecologista Felipe Lucas, de 81 anos, acusado de abusar sexualmente de paciente durante exame antes do parto. O reú foi solto na quinta-feira (7/5) após recurso da defesa, que afirma que a prisão é “injusta e desnecessária”.

Em nota, os advogados defendem que a acusação não é mais passível de punição por se tratar de um fato ocorrido em 2011 e “decorrente do exercício da profissão”. A defesa também usa a idade do médico como uma das justificativas da soltura.

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Além do caso de 2011, ocorrido em Teixeira Soares (PR), outras três mulheres denunciaram o médico por abuso durante consultas em Irati (PR). Ao g1, o delegado Luis Henrique Dobrychtop afirmou que as vítimas tinham medo de denunciar devido à influência de Felipe Lucas.

"Antes achavam que não ia dar em nada se registrassem a ocorrência, mas agora viram que deveriam ter relatado antes", explicou Dobrychtop. Além de médico, Felipe Lucas já foi prefeito e vereador de Irati e deputado estadual pelo Paraná.

Entre os depoimentos, uma vítima relatou que o médico chegou a tocar as partes ítimas dela “de forma ininterrupta, massageando de uma forma totalmente inusitada e contrária aos protocolos clínicos”. Outra mulher contou que o médico teria feito cerca de 10 “exames de toque” na região vaginal durante um atendimento e insistiu em continuar mesmo após a paciente pedir que parasse por não suportar mais as dores.