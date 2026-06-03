Lote da água Crystal sem gás tem recolhimento voluntário, diz Anvisa

Segundo a empresa, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente em distribuidoras - (crédito: Reprodução/Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta quarta-feira (3/6), o recolhimento voluntário dos produtos da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal de lote LZ1 VAL200127 3 P 200126, fabricado pela Mineração Bom Jesus.

A medida de recolhimento voluntário foi iniciada após a emissão de laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), que identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostra do produto coletada durante ação de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa/DF) para análise de alimentos.

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De acordo com a fabricante, o lote é composto por 374,4 mil garrafas de 500ml produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas em maioria no Distrito Federal, que recebeu 230.443 garrafas. Em cidades vizinhas de Goiás, foram recebidas 66.768 garrafas. Em Tocantins, 1.439, e 75.750 unidades foram enviadas para o interior de São Paulo. De acordo com a empresa, até o momento não há registro de reclamações de consumidores relacionadas a esse lote nos canais oficiais de atendimento.

Segundo a Anvisa, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente em distribuidoras, e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estão mais disponíveis nas prateleiras de compra.

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Orientação

A orientação é que os consumidores verifiquem se têm unidades do lote LZ1 VAL 200127, fabricado em 20/1/2026 e com validade até 20/01/2027, e caso tenham o produto em casa, não devem consumi-lo e aguardar futuras orientações da empresa sobre devolução e reembolso.

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A agência informa que as informações disponíveis até o momento, incluindo o laudo fiscal e as evidências apresentadas, indicam que o problema está restrito a esse lote específico, e reforça que a medida de recolhimento e não consumo se aplica exclusivamente à tais unidades.

Representantes da Crystal se reuniram com a Agência, prestaram esclarecimentos e vêm cooperando com as autoridades sanitárias, adotando providências de forma diligente. A empresa também segue realizando, junto à Anvisa, uma investigação interna abrangente para avaliar a ocorrência e possíveis causas.

Confira a íntegra da nota divulgada pela empresa

A Mineração Bom Jesus (MBJ) informa que está finalizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás.

O lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP). Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado.

Reforçamos nosso compromisso permanente com elevados padrões de qualidade e segurança, reconhecidos internacionalmente, e seguimos cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes.

Os consumidores podem manter a confiança no consumo dos produtos da marca, enquanto a empresa avança nas avaliações necessárias para o completo esclarecimento do caso junto aos órgãos reguladores. Reiteramos, por fim, que a marca Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional, de acordo com o engarrafador responsável em cada região, todas devidamente licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.

Ressaltamos que esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), não havendo qualquer relação com outros lotes ou produtos da marca Crystal. A unidade fabril permanece operando normalmente e cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de qualidade e segurança, com processos certificados, monitoramento contínuo e total conformidade com a legislação vigente.

Orientação aos consumidores

Consumidores que eventualmente possuam unidades do lote P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126) devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para orientações sobre substituição ou reembolso.

SAC

0800 061 5000contato@brasal.com.br

Como identificar o lote



Lote: P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126)

Validade: 20/01/2027

Sobre Pseudomonas aeruginosa

Importante destacar que a Pseudomonas aeruginosa é considerada uma bactéria oportunista. A ingestão não é uma via típica de infecção e, de acordo com a literatura científica disponível, não há associação relevante entre sua ingestão e a ocorrência de efeitos adversos à saúde da população em geral.