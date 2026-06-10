Operação na Maré contra o TCP conta com 5 ações simultâneas

Policiais civis conduzem um preso em operação no Complexo da Maré - (crédito: Fabiano Rocha / Agência O Globo)

As Polícias Rio de Janeiro (PMRJ E PCRJ) realizam, nesta quarta-feira (10/6), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, para cumprir 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). São seis ações simultâneas para combater diferentes crimes, incluindo roubos, homicídio e exploração sexual infantil. Entre os principais alvos está o chamado Baile da Disney, apontado pelos agentes como uma das engrenagens da estrutura financeira da organização criminosa.

Segundo a PCDF, o evento funcionava como canal de escoamento de mercadorias roubadas, arrecadação de recursos e fortalecimento da imagem da facção dentro das comunidades.

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Moradores relataram nas redes sociais confrontos durante a ação. Barricadas foram incendiadas em acessos da região. Na estação Fiocruz do BRT, passageiros viveram cenas de desespero em meio a intenso tiroteio. Pessoas que aguardavam os ônibus precisaram se jogar no chão para se proteger dos disparos. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Por conta da operação, a Fiocruz suspendeu todas as atividades presenciais no Campus Maré e manteve as atividades do Campus Manguinhos. Mas, como medida preventiva, orienta que funcionários que ainda não iniciaram seu deslocamento, e têm atividades que possam ser realizadas remotamente, permaneçam em regime de home office.

Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Educação, 42 escolas estão fechadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 3 unidades de Atenção Primária que atendem a região do Complexo da Maré suspenderam o início do funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.

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Batizada de Operação Trinus, a ação é resultado de meses de investigação conduzida pela 21ª DP (Bonsucesso), com apoio de setores de inteligência. As apurações foram divididas em seis frentes distintas e revelaram, segundo a polícia, uma estrutura criminosa que vai além do tráfico de drogas, abrangendo roubos de carga, receptação de celulares, tentativa de homicídio, violência doméstica, posse ilegal de armas e crimes relacionados à exploração sexual infantil.

As equipes atuam nas comunidades da Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro, Timbau e Conjunto Palace. Além da 21ª DP, participam da operação policiais da Core, do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar e de outros departamentos da Polícia Civil.