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PRÊMIO JORNALÍSTICO

Correio vence Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito

Série 'Terra do Meio: da Rio+20 à COP30', de Cristina Ávila, conquistou o primeiro lugar na 14ª edição da premiação

Cristina Ávila venceu o Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito - (crédito: Nathallie Lopes/CB/D.A. Press)
Cristina Ávila venceu o Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito - (crédito: Nathallie Lopes/CB/D.A. Press)

A série de reportagens Terra do Meio: da Rio+20 à COP30, da jornalista Cristina Ávila, do Correio Braziliense, venceu a categoria Jornalismo Escrito da 14ª edição do Prêmio República. A cerimônia de premiação foi realizada nesta na noite desta quarta-feira (17/6), no auditório JK da Procuradoria Geral da República (PGR).

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A produção aborda conflitos fundiários, crimes ambientais e desafios enfrentados por comunidades da região da Terra do Meio, no Pará, em meio às discussões sobre preservação ambiental e às expectativas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

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Cristina Ávila recebeu o troféu das mãos de Lana Reinking, superintendente executiva de Governo da Caixa Econômica Federal.

“Acho que este é um trabalho que nunca é individual. Estou recebendo o prêmio aqui hoje, mas ele é resultado de um esforço coletivo. Sou apaixonada pelas páginas do jornal. Acho que elas são uma obra de arte; além do jornalismo, é uma obra de arte construída todos os dias. Agradeço muito esta casa, a Associação e o Ministério Público por este prêmio, porque ele dá visibilidade às brasilidades que precisamos tanto mostrar. Considero essa uma contribuição importante para a democracia brasileira”, disse Cristina com o prêmio em mãos.

O Prêmio República reconhece iniciativas e trabalhos que contribuem para a defesa dos direitos fundamentais, da democracia e do interesse público. Além da categoria Jornalismo Escrito, a premiação contempla ações desenvolvidas por instituições públicas, membros do sistema de Justiça e profissionais da comunicação.

"Eu estou muito feliz de participar dessa publicação no Correio, que não é um prêmio só meu, a redação inteira se envolveu neste trabalho, é coletivo, como eu digo, a gente faz uma obra de arte diária", concluiu Cristina.

A série premiada do Correio se destacou entre os trabalhos inscritos por abordar temas de relevância social e ambiental, lançando luz sobre uma das regiões mais pressionadas pelo avanço do desmatamento e dos conflitos por terra na Amazônia brasileira.

Vencedores anunciados nas demais categorias:

Promoção de Direitos Fundamentais
1º - Plano de Ações Sociourbanísticas (PAS) no Caso Braskem

Jornalismo Audiovisual
1º - Fraudes em cartórios (G1)

Jornalismo Escrito
1º - Terra do Meio: da Rio+20 à COP30 (Correio Braziliense)

Combate ao crime a outros ilícitos
1° - Acordo entre a MPF e a Starlink para coibir o uso da internet satélite como instrumento do garimpo ilegal na Amazônia

Responsabilidade social
1° Centro de defesa Ferreira de Sousa

  • Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito foi sediado no auditório JK da Procuradoria Geral da República (PGR)
    Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito foi sediado no auditório JK da Procuradoria Geral da República (PGR) Nathallie Lopes / CB / DA Press
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    Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito foi sediado no auditório JK da Procuradoria Geral da República (PGR) Nathallie Lopes / CB / DA Press
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    Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito foi sediado no auditório JK da Procuradoria Geral da República (PGR) Nathallie Lopes / CB / DA Press
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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 17/06/2026 21:11 / atualizado em 17/06/2026 21:28
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