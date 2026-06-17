Correio vence Prêmio República na categoria Jornalismo Escrito

A série de reportagens Terra do Meio: da Rio+20 à COP30, da jornalista Cristina Ávila, do Correio Braziliense, venceu a categoria Jornalismo Escrito da 14ª edição do Prêmio República. A cerimônia de premiação foi realizada nesta na noite desta quarta-feira (17/6), no auditório JK da Procuradoria Geral da República (PGR).

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A produção aborda conflitos fundiários, crimes ambientais e desafios enfrentados por comunidades da região da Terra do Meio, no Pará, em meio às discussões sobre preservação ambiental e às expectativas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

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Cristina Ávila recebeu o troféu das mãos de Lana Reinking, superintendente executiva de Governo da Caixa Econômica Federal.

“Acho que este é um trabalho que nunca é individual. Estou recebendo o prêmio aqui hoje, mas ele é resultado de um esforço coletivo. Sou apaixonada pelas páginas do jornal. Acho que elas são uma obra de arte; além do jornalismo, é uma obra de arte construída todos os dias. Agradeço muito esta casa, a Associação e o Ministério Público por este prêmio, porque ele dá visibilidade às brasilidades que precisamos tanto mostrar. Considero essa uma contribuição importante para a democracia brasileira”, disse Cristina com o prêmio em mãos.

O Prêmio República reconhece iniciativas e trabalhos que contribuem para a defesa dos direitos fundamentais, da democracia e do interesse público. Além da categoria Jornalismo Escrito, a premiação contempla ações desenvolvidas por instituições públicas, membros do sistema de Justiça e profissionais da comunicação.

"Eu estou muito feliz de participar dessa publicação no Correio, que não é um prêmio só meu, a redação inteira se envolveu neste trabalho, é coletivo, como eu digo, a gente faz uma obra de arte diária", concluiu Cristina.

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A série premiada do Correio se destacou entre os trabalhos inscritos por abordar temas de relevância social e ambiental, lançando luz sobre uma das regiões mais pressionadas pelo avanço do desmatamento e dos conflitos por terra na Amazônia brasileira.

Vencedores anunciados nas demais categorias:

Promoção de Direitos Fundamentais

1º - Plano de Ações Sociourbanísticas (PAS) no Caso Braskem

Jornalismo Audiovisual

1º - Fraudes em cartórios (G1)

Jornalismo Escrito

1º - Terra do Meio: da Rio+20 à COP30 (Correio Braziliense)

Combate ao crime a outros ilícitos

1° - Acordo entre a MPF e a Starlink para coibir o uso da internet satélite como instrumento do garimpo ilegal na Amazônia

Responsabilidade social

1° Centro de defesa Ferreira de Sousa









