Família e amigos se despedem de Tiago Pitthan, o "bom sujeito"

Tiago Pitthan durante a celebração da própria vida, realizada em Campo Grande - (crédito: Foto: Alison Lima)

Com samba na hora do adeus, brinde com chopp e amigos vestidos com roupas coloridas, a despedida do advogado e turismólogo Tiago Pitthan foi diferente de velórios comuns. Ele foi velado e enterrado nesta segunda-feira (6/7), em Campo Grande, um dia após sua morte, no domingo, em decorrência de um câncer no estômago em estágio terminal.

Assim como desejava, a cerimônia reuniu música, familiares e amigos em um clima de homenagem até o sepultamento, realizado às 16h. Meses antes, Tiago havia organizado um velório em vida, onde celebrava o que viveu, e a despedida dessa vez, manteve a mesma proposta.

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Familiares e amigos prestaram homenagens e lembraram a mensagem que o “Bom Sujeito” deixou: a de aproveitar a vida enquanto há tempo. Um brinde com chopp foi feito em sua homenagem e uma roda de samba formada.

No domingo (5/7), Tiago publicou um último vídeo nas redes sociais, deixando uma mensagem de despedida. “Estou bem, em paz, feliz. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tive uma vida boa e é isso. Eu venci. Um beijo do Bom Sujeito.”