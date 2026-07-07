ONGs lançam portal com informações sobre o caso Dom e Bruno

Organizações da sociedade civil lançaram um portal, chamado Defensores do Javari, para reunir para reunir informações confiáveis e atualizadas sobre o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, ocorrido em 2022 no Vale do Javari, Amazonas.

A iniciativa, lançada na sexta-feira (3/7), foi criada pelas organizações não governamentais (ONGs) Instituto Dom Phillips, a Artigo 19 e a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), junto com o Observatório dos Povos Indígenas Isolados (Opi) e A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

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A plataforma permitirá acompanhar o andamento do processo judicial, cujo julgamento deverá avançar nos próximos meses, após uma série de adiamentos e etapas processuais voltadas à coleta de provas e à oitiva de testemunhas.

O jornalista e o indigenista foram protagonistas nas denúncias de crimes socioambientais que ocorriam na Terra Indígena (TI) Vale do Javari, no Amazonas. No dia 5 de junho de 2022, Dom e Bruno desapareceram quando viajavam pelo rio Itacoaí. Dez dias depois, após indicações de suspeitos detidos e esforços de busca, os povos indígenas localizaram os restos mortais de ambos em meio à floresta.

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"Profunda ferida"

Bruno Pereira era pessoa de confiança dos indígenas da região, e atuava em conjunto com a Univaja. Ele estruturou a Equipe de Vigilância da entidade, responsável por identificar pontos de vulnerabilidade e capacitar indígenas para fazer a segurança das comunidades.

Dom Phillips estava em viagem pelo território com o propósito de escrever um livro, que, com sua morte, foi finalizado por seus amigos.

A Univaja lamentou a morte de ambos. “A perda de Bruno Pereira e Dom Phillips é uma profunda ferida em nosso coração, uma dor que compartilhamos como povo e como movimento. Bruno, com sua dedicação incansável, teve uma trajetória marcada pela proteção dos nossos direitos e pelo apoio direto ao nosso povo. Seu compromisso com a defesa do Vale do Javari foi admirável e sua ausência deixa um vazio imenso. Dom, jornalista comprometido em dar visibilidade às lutas dos povos da Amazônia, também se tornou parte de nossa jornada", disse.

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia