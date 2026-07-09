Olhe para o céu: Vênus e Regulus em um encontro espetacular nesta quinta

O céu oferece fenômenos celestes como a aproximação aparente de Vênus e Regulus, visível após o pôr do sol em grande parte do Brasil - (crédito: Urânia/Divulgação)

Um dos fenômenos astronômicos mais bonitos de 2026 poderá ser visto nesta quinta-feira (9/7) em praticamente todo o Brasil. Trata-se da aproximação aparente entre o planeta Vênus e Regulus, a estrela mais brilhante da constelação de Leão.

O evento poderá ser acompanhado a olho nu, mesmo em cidades com poluição luminosa. Para observar, basta olhar para o horizonte oeste cerca de 50 minutos após o pôr do Sol.

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Vênus será o objeto mais brilhante do céu, depois da Lua. Bem próximo a ele estará Regulus, criando um contraste entre um planeta do Sistema Solar e uma estrela a 79 anos-luz da Terra.

Apesar de parecerem lado a lado, os astros estão separados por uma distância gigantesca. O fenômeno é um efeito de perspectiva visto da Terra.

Segundo o astrônomo Marcos Calil, da Urânia Planetário, o evento representa uma excelente oportunidade para despertar o interesse pela Astronomia Observacional.

“É um daqueles eventos que qualquer pessoa pode observar. Não é preciso telescópio nem conhecimento prévio. Basta olhar na direção certa e perceber que o céu oferece espetáculos extraordinários quase todas as semanas.”

Além da observação a olho nu, o encontro celeste pode ser registrado com celulares, binóculos e telescópios. Calil afirma que smartphones atuais conseguem fotografar a aproximação usando o modo noturno ou profissional, principalmente com o apoio de um tripé.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.