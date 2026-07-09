Ansiedade ao escolher: filósofo ensina a lidar com o peso da liberdade

A obra Escolhas: Uma Visão Realista, de Pedro de Medeiros, explora a angústia e o peso emocional por trás de cada decisão - (crédito: Divulgação)

Escolher é um ato de poder, mas também de angústia. Em tempos que exaltam a autonomia, raramente se discute o peso emocional que acompanha cada decisão. No livro Escolhas: Uma Visão Realista, o filósofo Pedro de Medeiros investiga as raízes dessa ansiedade moderna e como a responsabilidade pelas consequências de nossos atos pode se tornar um fardo.

Medeiros recorre ao existencialismo para analisar o peso da liberdade. Ele cita a perspectiva de Jean-Paul Sartre para lembrar que o ser humano está condenado a ser livre, o que implica que não há desculpas externas para os fracassos. Essa ideia, embora libertadora na teoria, produz um estado de vigília constante na prática.

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“Sartre afirma que somos totalmente livres, mas essa liberdade também nos condena à responsabilidade absoluta. Essa condenação é a fonte de boa parte do estresse que as pessoas sentem ao planejar o futuro”, explica o filósofo.

A raiz do sofrimento moderno

O livro Escolhas destaca que o medo de tomar a decisão errada e ficar para trás em relação aos modelos de sucesso social é o que mais gera sofrimento atualmente. Medeiros aponta que vivemos cercados por "cadeias invisíveis", como influências biológicas, familiares e culturais, que limitam nossa real agência.

A sociedade, no entanto, insiste na ilusão de que tudo depende apenas da vontade individual. Segundo o autor, o conflito entre a limitação real e a expectativa de controle total alimenta os transtornos de ansiedade.

Coragem para aceitar a incerteza

Pedro de Medeiros argumenta que a saída para esse impasse não é negar a liberdade, mas ter coragem para aceitar a incerteza. Escolher com consciência exige a compreensão de que nem todo risco pode ser eliminado por meio de cálculos frios.

“Escolher, de fato, exige coragem e envolve aceitar os riscos. A razão deve dialogar com as emoções, pois decisões puramente lógicas muitas vezes ignoram valores humanos essenciais que trazem sentido à vida”, afirma Medeiros.

A obra reforça que a maturidade reside em assumir as rédeas da própria existência, ciente de que cada caminho escolhido implica a renúncia de outros. O livro funciona como um convite para encarar os dilemas com mais clareza e sem a paralisia do medo.

Escolhas: Uma Visão Realista ensina que a ansiedade diminui quando aceitamos que a vida é um projeto em aberto, sem garantias de sucesso. O papel do indivíduo é fazer a escolha mais autêntica possível, alinhada com seus valores, e ter firmeza para caminhar com as consequências.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.