Miss Universe Brasil acontece amanhã, mas DF não tem representante

Neste sábado (25/7), acontece a grande final do concurso Miss Universe Brasil 2026, em São Paulo. Com mais de 30 candidatas de diversas regiões do país disputando o título, apenas uma será a representante brasileira para o Miss Universe em novembro, diretamente de Porto Rico.

Com mais de sete décadas de história, o concurso rompeu o tradicional formato na quantidade de participantes, registrando um número recorde de candidatas justamente pela inclusão de representantes de rotas turísticas e regiões culturais do país.

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No ano passado, a vencedora foi a piauiense Maria Gabriela Lacerda, conhecida como Gaby Lacerda. A modelo e jornalista chegou ao top 30 da competição mundial.

Infelizmente, o DF não terá uma representante esse ano. Isso porque a Miss Universe Distrito Federal, Ana de Sá Carvalho, abdicou do título após o falecimento de seu pai. A informação foi confirmada pela própria organização do concurso na quinta-feira da semana passada, dia 16.

"Mesmo com o Miss Universo Brasil 2026 já em andamento, consideramos importante compartilhar oficialmente este comunicado com todos que acompanham nossa jornada", escreveu a organização.

"Em razão do falecimento de seu pai, Ana de Sá Carvalho renunciou ao título de Miss Universo Distrito Federal 2026 e, por esse motivo, não está representando o Distrito Federal na competição nacional", acrescentou.

Pelas redes sociais, Ana se manifestou sobre a morte do pai. "A saudade dilacerante só comprova o pai extraordinário que o senhor foi e o exemplo de Homem que continuou sendo, mesmo depois de partir. Te amaremos pra sempre", escreveu.

Logo depois, ela justificou a decisão de renunciar ao título. "'É difícil, mas você não pode parar tudo [...] Mas não é simples, e metade de tudo o que faço perdeu o sentido depois que ele partiu, porque grande parte era por ele”, disse.

Como o concurso já estava em andamento avançado, não houve tempo hábil para a organização estadual repassar a faixa e preparar uma nova representante para o palco nacional.

A competição será transmitida ao vivo pela Record, a partir das 22h30.



