Miss Universe Brasil acontece amanhã, mas DF não tem representante

Neste sábado (25/7), acontece a grande final do concurso Miss Universe Brasil 2026, em São Paulo. Com mais de 30 candidatas de diversas regiões do país disputando o título, apenas uma será a representante brasileira para o Miss Universe em novembro, diretamente de Porto Rico.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com mais de sete décadas de história, o concurso rompeu o tradicional formato na quantidade de participantes, registrando um número recorde de candidatas justamente pela inclusão de representantes de rotas turísticas e regiões culturais do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No ano passado, a vencedora foi a piauiense Maria Gabriela Lacerda, conhecida como Gaby Lacerda. A modelo e jornalista chegou ao top 30 da competição mundial.
Infelizmente, o DF não terá uma representante esse ano. Isso porque a Miss Universe Distrito Federal, Ana de Sá Carvalho, abdicou do título após o falecimento de seu pai. A informação foi confirmada pela própria organização do concurso na quinta-feira da semana passada, dia 16.
"Mesmo com o Miss Universo Brasil 2026 já em andamento, consideramos importante compartilhar oficialmente este comunicado com todos que acompanham nossa jornada", escreveu a organização.
"Em razão do falecimento de seu pai, Ana de Sá Carvalho renunciou ao título de Miss Universo Distrito Federal 2026 e, por esse motivo, não está representando o Distrito Federal na competição nacional", acrescentou.
Pelas redes sociais, Ana se manifestou sobre a morte do pai. "A saudade dilacerante só comprova o pai extraordinário que o senhor foi e o exemplo de Homem que continuou sendo, mesmo depois de partir. Te amaremos pra sempre", escreveu.
Logo depois, ela justificou a decisão de renunciar ao título. "'É difícil, mas você não pode parar tudo [...] Mas não é simples, e metade de tudo o que faço perdeu o sentido depois que ele partiu, porque grande parte era por ele”, disse.
Como o concurso já estava em andamento avançado, não houve tempo hábil para a organização estadual repassar a faixa e preparar uma nova representante para o palco nacional.
A competição será transmitida ao vivo pela Record, a partir das 22h30.
Saiba Mais
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta
- Brasil Cenipa aponta "normalização de desvios" pela Voepass em queda de avião
- Brasil Neurocirurgião lista cinco hábitos que deixam seu cérebro vulnerável
- Brasil Após explosão, CPTM reassume operação de linhas da Trivas Trens por 90 dias
- Brasil Explosão em vagão operado pela Trivia Trens assusta passageiros em SP
- Brasil Morre Glaura Miranda, ex-professora da UFMG e ex-secretária de Educação
- Brasil PF investiga desvio de R$ 980 mil em obra de mirante no RN
- Brasil Morre aos 33 anos Caíque Verli, repórter da TV Gazeta
- Brasil Feminicídios atingem recorde no Brasil enquanto mortes violentas caem ao menor nível em 13 anos
- Brasil Influenciadora tem dados vazados após chamar membros do BTS de "afeminados"
- Brasil Chuva dá trégua após deixar mais de mil deslocados no RS
- Brasil Biquíni, 80 anos: como traje batizado por causa de bomba nuclear se tornou símbolo de brasilidade
- Brasil "Desabafo": Presidente da Câmara de Vitória explica xingamentos em sessão