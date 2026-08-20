Como saber se você receberá Gás do Povo em agosto e quando retirar

O programa de auxílio para a compra do gás de cozinha mudou. O antigo Auxílio Gás, que era pago a cada dois meses, foi substituído em março de 2026 pelo "Gás do Povo", que agora oferece o benefício mensalmente. Em vez de um depósito em dinheiro, o programa libera uma recarga gratuita de um botijão de 13 kg, que deve ser retirada em revendas credenciadas.
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Para o mês de agosto de 2026, a liberação do benefício ocorrerá em uma data única para todos os contemplados. O valor, que acompanha o preço médio nacional do botijão (estimado entre R$ 100 e R$ 110), não cobre o vasilhame ou custos de entrega. Veja a seguir quem tem direito e como consultar.
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Quem tem direito ao Gás do Povo?
Para ser elegível ao Gás do Povo, a família precisa atender aos critérios gerais e também às regras de revezamento do programa. É fundamental manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado nos últimos dois anos. Confira os requisitos:
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Estar com a inscrição ativa e atualizada no CadÚnico;
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Possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo;
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Ter entre os membros da família alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Além disso, a seleção para o mês de agosto de 2026 contempla grupos específicos, baseados no tamanho da família e no mês de ingresso no programa:
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Famílias com 2 a 3 pessoas que entraram em janeiro ou maio;
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Famílias com 4 ou mais pessoas que entraram em janeiro, março, abril ou junho.
Como saber se fui contemplado e onde retirar
A consulta para saber se sua família foi incluída no benefício de agosto não é mais feita pelo extrato do Caixa Tem, já que não há depósito em dinheiro. A verificação deve ser realizada nos seguintes canais:
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Acesse o aplicativo Bolsa Família ou o Portal Cidadão da Caixa com seu CPF e senha;
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Procure pela seção de benefícios e verifique se o "Gás do Povo" está listado como liberado para o mês de agosto;
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No mesmo aplicativo, geralmente há uma opção para localizar as revendas de gás credenciadas mais próximas de sua residência para realizar a retirada do botijão.
A consulta por telefone também está disponível pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, no número 111.
Calendário de liberação de agosto
Diferente do modelo antigo, que seguia o calendário do Bolsa Família, o Gás do Povo tem uma data única de liberação em agosto para todos os beneficiários. Fique atento às datas:
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Liberação do benefício: 10 de agosto de 2026, para todos os NIS;
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Prazo final para retirada: 9 de setembro de 2026.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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