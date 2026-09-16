Anvisa proíbe caneta T36 de GLP-1 no Brasil, marca paraguaia de tirzepatida

A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar níveis de dióxido de enxofre acima do permitido. A medida atinge o lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28). - (crédito: Marcelo Camargo Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira, 16, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização no Brasil da caneta T36 de GLP-1, marca de tirzepatida fabricada no Paraguai que não tinha registro sanitário no País.

De acordo com a Anvisa, o registro sanitário é uma exigência para qualquer medicamento circular no país, responsável por atestar que o produto passou pela análise de segurança e eficácia.

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O GLP-1 é um hormônio intestinal que controla o açúcar no sangue e avisa o cérebro que o corpo está saciado.

A comercialização do T36 se dava principalmente através do site Go Pharma. A empresa também anunciava os produtos T.G. 15 mg, Tirzec 15 mg e Lipoless MD 15 mg, que já eram expressamente proibidos no Brasil.

O Estadão entrou em contato com o site Go Pharma e aguardava retorno até o fechamento deste texto.

A Anvisa afirma que sites em geral não podem vender medicamentos para qualquer indicação, em nenhuma hipótese. "A comercialização de medicamentos no Brasil é privativa de farmácias e drogarias regularizadas, por meio de suas lojas físicas ou sites e canais digitais oficiais", disse.

Além disso, adquirir produtos fora dos canais oficiais pode representar risco à saúde, uma vez que têm qualquer garantia de procedência, composição ou conservação, o que compromete a qualidade, a segurança e a própria eficácia dos medicamentos.

O órgão afirma que todas as medidas adotadas se fundamentam no dever de proteger a saúde da população e de prevenir os riscos envolvidos.