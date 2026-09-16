Vênus atinge brilho máximo nesta sexta: saiba como observar o fenômeno

Vênus, um dos objetos naturais mais luminosos do céu, terá seu brilho máximo nesta sexta-feira e poderá ser observado a olho nu - (crédito: Urânia Planetário/Divulgação)

Vênus ficará especialmente brilhante no céu nesta sexta-feira (18/9), atingindo o pico de sua atual aparição vespertina. O planeta chegará a uma magnitude de aproximadamente ?4,80 e poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, logo após o pôr do Sol.

Para encontrá-lo, basta procurar por um ponto extremamente luminoso no céu oeste, na mesma direção em que o Sol se põe. Segundo Marcos Calil, da Urânia Planetário, não é necessário o uso de telescópios ou binóculos para a observação.

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Vênus estará muito mais brilhante que qualquer estrela e poderá ser visto ainda durante o crepúsculo. Na escala de magnitudes da astronomia, números menores e mais negativos indicam maior brilho. Com este valor, o planeta se torna um dos objetos naturais mais luminosos do céu, superado apenas pelo Sol e pela Lua.

O brilho máximo não ocorre porque Vênus exibe toda sua face iluminada para a Terra. O planeta possui fases, como a Lua. À medida que se aproxima de nós, seu tamanho aparente aumenta, mas a porção iluminada que vemos diminui. O pico de luminosidade é a combinação ideal entre distância, tamanho aparente e a parcela iluminada.

“Não é necessário esperar o céu ficar completamente escuro”, explica Calil. Ele recomenda escolher um local com o horizonte oeste livre de prédios, árvores ou montanhas para garantir a melhor visualização.

Quando Vênus voltará a ficar tão brilhante?

Um levantamento de Marcos Calil, usando como critério uma magnitude igual ou mais negativa que ?4,80, mostra que a próxima aparição com brilho semelhante ocorrerá em 29 de novembro de 2026, no céu da madrugada, com magnitude de ?4,89.

Antes disso, Vênus atingiu magnitude ?4,9 em fevereiro de 2025, durante uma aparição vespertina. A pesquisa também revela que a aparição de 2028, embora brilhante, não alcançará o limite de ?4,80 sem arredondamento.

Uma nova sequência de brilho intenso no céu do entardecer acontecerá somente a partir de 21 de novembro de 2029, estendendo-se até dezembro daquele ano, quando poderá chegar a ?4,91. É importante notar que diferentes modelos de cálculo podem apresentar pequenas variações nesses valores.

Para aprender a localizar astros e acompanhar outros fenômenos, a Urânia Planetário realiza transmissões ao vivo em seu canal no YouTube todas as terças-feiras, às 19h30.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.