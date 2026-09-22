Buscas por helicóptero do cantor Rick continuam com reforço e drone térmico

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, continua desaparecido na manhã desta terça-feira (22/9). As equipes de busca continuam procurando pelo helicóptero na região serrana de Santa Catarina.
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No Instagram oficial da dupla, uma nota informa o aguardo de novas informações e pede respeito às famílias e a todos os envolvidos, para que não sejam compartilhadas informações não confirmadas, além de agradecer por todas as mensagens de carinho e orações.
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Além do cantor Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, um videomaker da equipe e o piloto da aeronave.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que as equipes seguiram em campo durante a madrugada apesar da baixa visibilidade e chuva, e as 6h da manhã de hoje, a operação passou a contar com reforço de mais bombeiros vindos de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim, além de dois binômios (cães de busca)que auxiliarão nas buscas.
Ao todo, são 7 viaturas de resgate, mais de 20 bombeiros militares e comunitários empregados diretamente nas buscas, além de 2 drones, e 2 cães de busca do CBMSC. As buscas se estenderam durante a noite e a madrugada para o cruzamento de sinais de celulares que vai desde um ponto de localização registrado da aeronave, na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e uma extensão de 30 km, na direção do Morro Agudo. Até o momento, não foram localizados vestígios da aeronave.
O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral norte do estado, e tinha como destino a cidade de São Joaquim, onde o cantor participaria de um almoço com o prefeito. A aeronave perdeu comunicação e sumiu dos radares enquanto sobrevoava a região de Urubici, onde agora, se concentram a maior parte das equipes de busca.
Os trabalhos mobilizam o Corpo de Bombeiros Militar e a Força Aérea Brasileira (FAB). Embora as buscas por ar tenham sido temporariamente interrompidas durante a noite devido à visibilidade e condições climáticas adversas na serra, as equipes utilizam tecnologia avançada, incluindo um drone térmico, na tentativa de localizar sinais da aeronave.
As buscas focam no ponto que emitiu o último sinal de celular de um dos ocupantes do voo. As buscas contam com viaturas 4x4, drones térmicos, cães farejadores e aeronaves da FAB, como o helicóptero H-60 Black Hawk.
Na noite de segunda-feira, o parceiro de dupla, Renner, usou as redes sociais para pedir uma corrente de orações. Em texto compartilhado com os fãs, ele declarou: "Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações. Vamos manter a fé e a esperança. Deus proteja o Rick e todos os envolvidos"
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