TSE lança semana para mostrar por dentro a segurança da urna eletrônica

TSE promove Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, evento que acontece de 3 a 9 de agosto para explicar o processo - (crédito: Secom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. A iniciativa busca aproximar a Justiça Eleitoral da população e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança e a transparência da urna eletrônica.

Ações em todo o país serão executadas pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais (TREs). A programação inclui demonstrações da urna, atividades educativas, palestras e eventos de combate à desinformação abertos ao público. O objetivo é fortalecer a confiança no sistema de votação e incentivar a participação cidadã, principalmente entre os jovens.

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Programação da semana

O evento começa oficialmente na segunda-feira (3), com o lançamento feito pelo presidente do TSE. O primeiro eixo temático, "O Sistema Eletrônico por Dentro", terá como destaque a abertura da urna eletrônica na Escola Elefante Branco, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo YouTube. No mesmo dia, estreia a série "Fato ou Boato – Viralizou", com conteúdos para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.

Na terça-feira (4), o tema será "Avanços do Sistema Eletrônico de Votação". A agenda inclui visitas de estudantes ao Museu do Voto, na sede do TSE. A quarta-feira (5) será dedicada ao "Caminho do Voto", apresentando as etapas do processo, desde o desenvolvimento da urna até a totalização dos votos. Haverá uma exposição no Senado Federal.

A quinta-feira (6) focará no combate à desinformação com o eixo "Viralizou! Fatos e Boatos sobre a Urna", contando com a participação de influenciadores digitais para tirar dúvidas da população.

Já na sexta-feira (7), o tema "Como Votar" trará demonstrações da urna eletrônica na Rodoviária do Plano Piloto, na capital federal. As atividades também serão voltadas à acessibilidade, permitindo que os eleitores simulem a votação.

O encerramento ocorre no domingo (9) com a Corrida Pela Democracia, promovida pelo TSE para incentivar a participação cidadã.

Mobilização nos estados

Durante a semana, os TREs promoverão suas próprias atividades, como visitas a escolas, palestras e distribuição de materiais informativos. Alguns tribunais também organizarão a Corrida Pela Democracia. Cada tribunal divulgará a programação em seus canais institucionais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.