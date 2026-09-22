Por que eleitor paulista pode votar em dois senadores em 2026

Pesquisas de intenção de voto para o Senado em São Paulo já movimentam o cenário para as eleições de 2026. Nomes conhecidos aparecem na disputa, mas um detalhe fundamental chama a atenção de muitos eleitores: o estado terá duas vagas em jogo, e não apenas uma. Isso significa que, na prática, cada eleitor paulista poderá escolher dois candidatos diferentes na urna.

Essa dinâmica não é uma novidade, mas acontece de forma alternada e gera dúvidas a cada ciclo. A explicação está na forma como o Senado Federal é composto e renovado. Diferente dos deputados, os senadores são eleitos para um mandato de oito anos.

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As eleições gerais, no entanto, ocorrem a cada quatro anos. Para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos e evitar uma renovação total de uma só vez, as 81 vagas do Senado Federal são atualizadas de maneira fracionada.

Em uma eleição, os eleitores renovam um terço das vagas, o que corresponde a um senador por estado. Quatro anos depois, na eleição seguinte, a renovação é maior, abrangendo os dois terços restantes, ou seja, duas vagas por estado. O pleito de 2026 se encaixa justamente neste segundo cenário.

Como funciona o voto na prática

No dia da votação, o eleitor de São Paulo encontrará na urna eletrônica dois campos para preencher o cargo de senador. É possível votar em apenas um candidato, deixando o segundo campo em branco, ou escolher dois nomes distintos para preencher as duas vagas.

Segundo as regras da Justiça Eleitoral, caso o eleitor opte por preencher os dois campos, é fundamental que os votos sejam para candidatos diferentes. Se o número do mesmo candidato for digitado duas vezes, o segundo voto será anulado.

A apuração dos votos também segue uma lógica simples e direta. Não há cálculo de quociente eleitoral como na eleição para deputado. Os dois candidatos que receberem o maior número de votos válidos ao final da contagem serão declarados eleitos, cada um garantindo um mandato de oito anos no Senado Federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.