Fraude em registros de CACs: PF apreende 44 armas e R$ 1,5 milhão

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29/9) a Operação "Guardiões de Fogo" para investigar fraudes na obtenção e manutenção do Certificado de Registro (CR) para Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).
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A ação também apura irregularidades relacionadas à posse e ao controle de armas de fogo. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Feira de Santana, na Bahia, expedidos pela Justiça Federal.
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As investigações indicam que os suspeitos teriam apresentado informações e documentos falsos ao Exército Brasileiro. O objetivo era comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da autorização de CAC.
Segundo os levantamentos, houve a omissão de dados sobre investigações criminais anteriores. Essa circunstância poderia ter influenciado na análise da idoneidade necessária para obter o registro.
Durante a operação, foram apreendidas 44 armas de fogo, incluindo revólveres, pistolas, fuzis e espingardas de diversos calibres. Também foram encontrados R$ 535 mil em espécie e cheques que somam cerca de R$ 1 milhão.
Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Outros delitos podem ser identificados no decorrer das apurações.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.