Eleições sob chuva: Grande parte do Brasil tem alerta de tempestade

Chuva e pista molhada marcam o tempo instável previsto para o final de semana de eleições no Brasil - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)

O final de semana de eleições será de tempo instável e chuvoso em grande parte do Brasil, com risco de tempestades em todas as regiões. O cenário é provocado pela atuação de uma área de baixa pressão, um cavado e a formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul.

Neste domingo (4/10), a severidade das tempestades aumenta no Paraná, com aviso vermelho de grande perigo para o setor oeste do estado. Outras áreas do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul estão sob aviso laranja, enquanto diversas localidades das cinco regiões, incluindo o Distrito Federal, têm alerta amarelo.

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Região Norte

Os eleitores encontram tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas e em Tocantins. Há aviso amarelo para tempestades em Tocantins, Pará, Rondônia e Amazonas. Por outro lado, o sol predomina em grande parte de Roraima. Boa Vista (RR) terá temperatura entre 27 °C e 37 °C, e em Rio Branco (AC), a variação será de 23 °C a 33 °C.

Região Nordeste

O tempo será ensolarado em grande parte da região. Chuvas isoladas podem ocorrer no oeste da Bahia, no litoral do Maranhão e na faixa litorânea de estados como Sergipe e Pernambuco. Um aviso amarelo para tempestades está em vigor para o sudoeste do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia. A máxima em Teresina (PI) pode chegar a 39 °C.

Região Centro-Oeste

O domingo de votação será chuvoso e instável. O norte de Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso do Sul terão chuvas com trovoadas. A região sul de Mato Grosso do Sul está sob aviso laranja de perigo para tempestades. Em Brasília (DF), a temperatura varia entre 19 °C e 26 °C, com chuva.

Região Sudeste

A maior parte da região terá tempo instável e com chuva. Estão previstas trovoadas para áreas de Minas Gerais e São Paulo, com um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades abrangendo também o Rio de Janeiro. Em São Paulo (SP), o dia começa com 15 °C, mas esquenta e fica abafado, com máxima de 27 °C e previsão de chuva. No Rio de Janeiro (RJ), a máxima atinge 30 °C.

Região Sul

O domingo de eleições apresenta risco de tempestades. O dia será chuvoso com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. Um aviso vermelho de grande perigo foi emitido para o oeste do Paraná, incluindo Foz do Iguaçu (PR) e Cascavel (PR). As demais áreas paranaenses e o oeste catarinense estão sob aviso laranja, com possibilidade de eventos severos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.