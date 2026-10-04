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PREVISÃO DO TEMPO

Eleições sob chuva: Grande parte do Brasil tem alerta de tempestade

Fim de semana de votação terá tempo instável em todas as regiões do país, com avisos de perigo que vão do amarelo ao vermelho; veja a previsão

Chuva e pista molhada marcam o tempo instável previsto para o final de semana de eleições no Brasil - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)
Chuva e pista molhada marcam o tempo instável previsto para o final de semana de eleições no Brasil - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)

O final de semana de eleições será de tempo instável e chuvoso em grande parte do Brasil, com risco de tempestades em todas as regiões. O cenário é provocado pela atuação de uma área de baixa pressão, um cavado e a formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul.

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Neste domingo (4/10), a severidade das tempestades aumenta no Paraná, com aviso vermelho de grande perigo para o setor oeste do estado. Outras áreas do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul estão sob aviso laranja, enquanto diversas localidades das cinco regiões, incluindo o Distrito Federal, têm alerta amarelo.

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Região Norte

Os eleitores encontram tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas e em Tocantins. Há aviso amarelo para tempestades em Tocantins, Pará, Rondônia e Amazonas. Por outro lado, o sol predomina em grande parte de Roraima. Boa Vista (RR) terá temperatura entre 27 °C e 37 °C, e em Rio Branco (AC), a variação será de 23 °C a 33 °C.

Região Nordeste

O tempo será ensolarado em grande parte da região. Chuvas isoladas podem ocorrer no oeste da Bahia, no litoral do Maranhão e na faixa litorânea de estados como Sergipe e Pernambuco. Um aviso amarelo para tempestades está em vigor para o sudoeste do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia. A máxima em Teresina (PI) pode chegar a 39 °C.

Região Centro-Oeste

O domingo de votação será chuvoso e instável. O norte de Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso do Sul terão chuvas com trovoadas. A região sul de Mato Grosso do Sul está sob aviso laranja de perigo para tempestades. Em Brasília (DF), a temperatura varia entre 19 °C e 26 °C, com chuva.

Região Sudeste

A maior parte da região terá tempo instável e com chuva. Estão previstas trovoadas para áreas de Minas Gerais e São Paulo, com um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades abrangendo também o Rio de Janeiro. Em São Paulo (SP), o dia começa com 15 °C, mas esquenta e fica abafado, com máxima de 27 °C e previsão de chuva. No Rio de Janeiro (RJ), a máxima atinge 30 °C.

Região Sul

O domingo de eleições apresenta risco de tempestades. O dia será chuvoso com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. Um aviso vermelho de grande perigo foi emitido para o oeste do Paraná, incluindo Foz do Iguaçu (PR) e Cascavel (PR). As demais áreas paranaenses e o oeste catarinense estão sob aviso laranja, com possibilidade de eventos severos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/10/2026 07:56
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