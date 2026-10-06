MEC libera R$ 6,9 milhões para instituições afetadas por chuvas no RS

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a liberação de R$ 6,9 milhões para instituições de ensino no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) vai liberar R$ 6,9 milhões em recursos emergenciais para universidades e institutos federais afetados pelas chuvas e temporais que atingiram o Rio Grande do Sul. A verba será usada principalmente na recuperação de estruturas danificadas e na manutenção das atividades das instituições.

O maior repasse será destinado à Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que receberá R$ 2,5 milhões. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) terá R$ 2,2 milhões, dos quais R$ 1,7 milhão virão da Secretaria de Educação Superior (Sesu) e R$ 500 mil já estão previstos no orçamento da própria universidade.

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Entre os institutos federais, o Instituto Federal Farroupilha (IFFar) receberá R$ 1,3 milhão. Outros R$ 500 mil serão destinados ao Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), e R$ 400 mil irão para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

Os temporais recentes no estado provocaram estragos em telhados, instalações elétricas, equipamentos, prédios, passarelas, áreas externas, espaços acadêmicos e moradias estudantis. No IFSul, diferentes campi foram atingidos, com reflexos também sobre estudantes em situação de vulnerabilidade social.

No IFRS, os recursos ajudarão na recuperação do Campus Rio Grande, atingido por um temporal em 21 de setembro. Além dos reparos nas instalações, a instituição apontou a necessidade de recompor parte do orçamento comprometido para manter o funcionamento da unidade.

O IFFar também registrou prejuízos em diferentes cidades. No Campus Alegrete, um temporal com granizo danificou a estrutura da unidade. Os campi de Júlio de Castilhos, Santiago e Santo Ângelo também apresentaram necessidades de recuperação.

Segundo o MEC, a divisão dos R$ 6,9 milhões levou em consideração as demandas apresentadas pelas próprias instituições após os eventos climáticos.