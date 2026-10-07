Macaco-prego invade casas, bebe álcool e fere pessoas na Bahia

Equipe inspeciona área de condomínio em Salvador após macaco-prego ferir pessoas e causar danos - (crédito: Divulgação/PMBA)

A Companhia de Policiamento e Proteção Ambiental (COPPA) capturou um macaco-prego na manhã de segunda-feira (5) em um condomínio na Avenida Paralela, em Salvador. Moradores acionaram os policiais militares após o animal invadir diversas residências com comportamento agressivo.

Segundo os relatos, o macaco feriu algumas pessoas, quebrou um box de vidro e entrou no quarto de um bebê de cinco dias. Uma moradora afirmou ser vítima de invasões recorrentes pelo animal, com outros chamados já registrados pela COPPA por fugas anteriores.

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Informações prestadas no local indicam que o animal teria ingerido bebida alcoólica, álcool 70% e uma cartela de medicamentos. Os itens foram encontrados dentro de uma das residências invadidas, o que pode ter contribuído para a alteração de seu comportamento.

A guarnição iniciou o procedimento de captura por volta das 11h. Durante a intervenção, o macaco se encontrava bastante agitado e investia contra as pessoas e a equipe policial. Após pular os muros de várias casas, ele foi capturado às 14h30 com o uso de um puçá e luvas de couro.

O animal foi contido e encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde especialistas informaram que ele se encontrava debilitado. Moradores afirmaram que o macaco tem um proprietário identificado e é mantido de forma legalizada. O responsável não estava no condomínio no momento da ocorrência.

Três moradores e um segurança, que foram feridos, foram encaminhados à Delegacia de Itapuã para registrar o fato. Um policial militar também foi mordido pelo animal e recebeu atendimento médico na UPA de Itapuã, recebendo apoio da corporação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.