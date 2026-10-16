Anvisa libera lotes de produtos Ypê fabricados em novembro de 2025

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualiza, nesta sexta-feira (16/10), o status dos produtos Ypê que haviam sido suspensos anteriormente. A medida, publicada no Diário Oficial da União, libera os detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 1° de novembro de 2025.
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A medida foi tomada após a empresa Química Amparo apresentar laudos com resultados microbiológicos satisfatórios para os produtos desse período. A restrição, porém, continua em vigor para os produtos fabricados até 31 de outubro de 2025 que tenham lotes terminados em 1.
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A revogação abrange os seguintes detergentes lava-louças e desinfetantes:
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Lava-louças Ypê;
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Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê;
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Lava-louças Concentrado Ypê Green;
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Lava-louças Ypê Toque Suave;
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Desinfetante Bak Ypê;
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Desinfetante Pinho Ypê.
O Correio tenta contato com a Ypê, mas ainda mão obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
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