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SEGURANÇA SANITÁRIA

Anvisa libera lotes de produtos Ypê fabricados em novembro de 2025

Medida foi tomada após apresentação de laudos com resultados satisfatórios; restrição continua em vigor para produtos fabricados até 31 de outubro de 2025

A medida libera os detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 1° de novembro de 2025 - (crédito: Reprodução/Instagram Ypê)
A medida libera os detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 1° de novembro de 2025 - (crédito: Reprodução/Instagram Ypê)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualiza, nesta sexta-feira (16/10), o status dos produtos Ypê que haviam sido suspensos anteriormente. A medida, publicada no Diário Oficial da União, libera os detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 1° de novembro de 2025.  

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A medida foi tomada após a empresa Química Amparo apresentar laudos com resultados microbiológicos satisfatórios para os produtos desse período. A restrição, porém, continua em vigor para os produtos fabricados até 31 de outubro de 2025 que tenham lotes terminados em 1. 

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A revogação abrange os seguintes detergentes lava-louças e desinfetantes: 

  • Lava-louças Ypê;

  • Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê;

  • Lava-louças Concentrado Ypê Green;

  • Lava-louças Ypê Toque Suave;

  • Desinfetante Bak Ypê;

  • Desinfetante Pinho Ypê.

O Correio tenta contato com a Ypê, mas ainda mão obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 16/10/2026 09:21
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