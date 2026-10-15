Mansão da família Matsunaga é invadida por assaltantes

A mansão da família Matsunaga foi invadida por quatro assaltantes na tarde de quarta-feira (14/10), em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Três suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar, um homem de 39 anos foi preso em flagrante e um policial ficou ferido.
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O imóvel pertence aos pais de Marcos Matsunaga, empresário que foi assassinado e esquartejado pela esposa, Elize Matsunaga, em maio de 2012. O crime foi cometido no apartamento onde o casal morava com a filha, também na Zona Oeste. Na época, ele era presidente da empresa de alimentos Yoki.
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A PM foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, deteve um dos suspeitos no térreo da casa, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Três funcionários que estavam trancados em um cômodo foram resgatados na operação; o casal não estava no imovel no momento do roubo.
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Na sequência os policiais localizaram outros três suspeitos, que partiram para confronto, causando a morte de dois deles ainda no local. Um terceiro foi socorrido e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.
O policial militar atingido no ombro foi levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob cuidados médicos. As armas foram apreendidas e a perícia acionada.
O caso foi registrado como roubo a residência no 14° Distrito Policial de Pinheiros , que solicitou apoio do Departamento de Homicídios e Proteção da Pessoa (DHPP).
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