Corpo de jovem desaparecida de 27 anos é encontrado em área de mata

O corpo da jovem desaparecida, Beatriz Vitória, de 27 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (21/10) enterrado em uma área de mata em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A moça estava desaparecida desde 9 de outubro, depois de entrar em um veículo prata em frente a um bar.
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Policiais da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) localizaram o corpo. A perícia oficial também compareceu ao local para realizar os levantamentos e recolher vestígios que possam contribuir para a investigação.
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Segundo a PCMG, o cadáver será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, onde passará por exames de necropsia e procedimentos de identificação.
Desaparecimento
Beatriz Vitória foi vista pela última vez na noite de sexta-feira, 9 de outubro, em um bar no bairro Bom Jesus, em Jaboticatubas. Desde então, familiares e amigos procuravam informações que ajudassem a esclarecer o desaparecimento. Beatriz estava no estabelecimento com conhecidos quando disse que iria conversar com pessoas em um carro.
Ela teria pedido que os amigos fossem atrás dela caso não voltasse em cinco minutos. A jovem não retornou ao bar e o veículo deixou o local. A família também relatou que imagens de câmeras de segurança registraram um carro da cor prata circulando pela região. As gravações passaram a ser consideradas possíveis elementos para ajudar a esclarecer o trajeto do veículo e as circunstâncias do desaparecimento.
Em 11 de outubro, a Polícia Civil informou que havia instaurado inquérito para investigar o caso. Inicialmente, as diligências envolveram equipes da delegacia de Jaboticatubas e da unidade regional em Santa Luzia, além do apoio da Delegacia Especializada Antissequestro, vinculada ao Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).
Nesta quarta-feira, a investigação passou a ser conduzida pela Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. A localização do corpo deverá ser apurada no curso dos trabalhos policiais, que também buscam esclarecer o que aconteceu com a jovem desde que foi vista pela última vez.
A PCMG ainda não havia divulgado informações oficiais sobre a causa da morte ou sobre eventuais suspeitos relacionados ao caso.
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