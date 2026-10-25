Estudante espancado após se afastar de ato pró-Lula tem morte cerebral

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, foi espancado após se afastar de um ato político em Santos, SP - (crédito: Reprodução/Instagram)

O engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve confirmada, neste domingo (25/10), morte encefálica (morte cerebral), oriunda de espancamento sofrido após se afastar de um ato pró-Lula, em Santos (SP). A morte foi confirmada pelo médico infectologista e vereador do município, Marcos Caseiro.

O espancamento aconteceu na madrugada de sexta (23/10) para sábado (24/10). Ele havia participado de uma apresentação da Banda Esquerdantina em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de sair do local de performance para ir ao banheiro, não voltou mais.

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De acordo com o portal G1, momentos depois, foi encontrado em uma esquina, desacordado, entre a Avenida Conselheiro Nébias e a Rua Henrique Ablas. Apesar de ter sido socorrido, não teve melhora no quadro. Ele estava internado na Santa Casa de Santos desde então.

O vereador da cidade lidera a busca por imagens dos agressores. De acordo com ele, diferentes câmeras dispostas no local registraram o episódio. As identidades dos autores assim como a motivação do crime ainda não foram esclarecidos.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e com a Polícia Militar do estado, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, este texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestações.







