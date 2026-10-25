Jerônimo pede ao TSE prorrogação da votação na Bahia por falhas no transporte

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu ao TSE a prorrogação do horário de votação no estado após denunciar falhas no transporte público. - (crédito: Feijão Almeida/GOVBA)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação no estado para garantir que eleitores prejudicados por problemas no transporte público tenham a oportunidade de votar. Neste domingo (25/10), o chefe do Executivo baiano denunciou a retenção de ônibus nas garagens de Salvador e de outros municípios, situação que, segundo ele, comprometeu o deslocamento dos eleitores e o exercício do direito ao voto.

“Impedir pessoas de votar é um ataque direto à democracia. O que está acontecendo em Salvador, Lauro de Freitas, Santo Amaro da Purificação, Tremedal e outros municípios é inaceitável”, afirmou Jerônimo. O governador também declarou que o governo estadual recorreu à Justiça Eleitoral para buscar medidas que assegurem o acesso da população às urnas. “Não podemos permitir que falhas no transporte comprometam o direito ao voto e manchem o processo eleitoral na Bahia”, acrescentou.

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Em pronunciamento, Jerônimo relatou que, em Salvador, houve uma tentativa de realizar intervenções na Estação da Lapa durante o fim de semana, o que, segundo ele, poderia inviabilizar o transporte de passageiros. O governador afirmou que a medida foi suspensa, mas que, neste domingo, novos problemas foram registrados, com a permanência de ônibus nas garagens.

Diante da situação, o governo acionou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que, segundo o governador, determinou providências para restabelecer a circulação dos veículos, além de prever multa de R$ 1 milhão por empresa em caso de descumprimento da ordem no prazo de uma hora. Jerônimo também disse que havia informações sobre uma possível orientação para que trabalhadores do transporte não comparecessem ao serviço e afirmou que o caso estava sendo apurado.

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O governador informou ainda que as dificuldades não se restringiam à capital e citou ocorrências em Lauro de Freitas, Santo Amaro da Purificação, Tremedal e outras cidades baianas. Segundo ele, o governo estadual adotou as medidas possíveis para garantir o transporte e acompanha as denúncias por meio de sua equipe jurídica. Jerônimo também mencionou uma decisão da Justiça Eleitoral que, conforme seu relato, determinou a prisão imediata do secretário municipal de Mobilidade de Salvador.

O governador defendeu a continuidade das investigações pela Polícia Federal e pela Justiça Eleitoral e reforçou o pedido para que os eleitores comparecessem às urnas enquanto ainda houvesse tempo. “Estamos aguardando essa decisão para garantir a recomposição daqueles que não tiveram suas condições de votação asseguradas”, declarou, ao reiterar a solicitação de prorrogação do período eleitoral no estado.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves