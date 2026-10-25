MPor monitora aeroportos após relatos de cancelamentos de voos

Segundo o ministério, as empresas informaram o cancelamento de três decolagens por motivos operacionais e disseram que todos os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos - (crédito: Freepik)

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) acionou companhias aéreas e pediu à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que acompanhe os cancelamentos de voos neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições. A medida ocorre após relatos de suspensões que poderiam prejudicar o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

Segundo o ministério, as empresas informaram o cancelamento de três decolagens por motivos operacionais e disseram que todos os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos. A Anac também afirmou que as operações aéreas seguem dentro da normalidade.

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Em nota divulgada no sábado (24/10), a agência informou que, dos 3.797 voos programados para sábado e domingo (25), 35 haviam sido cancelados até as 13h. O número representa 0,9% da programação. No fim de semana anterior, em 17 e 18 de outubro, foram 36 cancelamentos entre 4.233 voos previstos.

A repercussão dos relatos nas redes sociais levou a Anac a entrar em contato com as três companhias aéreas envolvidas e cobrar informações urgentes sobre as medidas adotadas para realocar os passageiros.

O monitoramento foi reforçado em razão das eleições, mas a agência afirma que não identificou anormalidades no fluxo aéreo brasileiro. O MPor informou que continuará acompanhando a situação ao longo do dia, em conjunto com a Anac e as empresas, para identificar possíveis problemas e cobrar providências.