Três brasileiros aparecem no ranking das 10 pessoas mais velhas do mundo

Três brasileiros estão entre as dez pessoas mais velhas do mundo, de acordo com o ranking divulgado nesta quinta-feira (05/11), pela LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento e mapeamento de supercentenários pelo mundo.

Os três brasileiros também carregam outra similaridade: são todos nordestinos. A mais velha do trio é Yolanda Beltrão de Azevedo, nascida em Alagoas em 13 de janeiro de 1911, estando atualmente com 115 anos de idade. Ela ocupa a 4° posição no ranking geral.

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Em seguida, aparece a pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, também com 115 anos, nascida em 21 de junho de 1911. Na 9° posição, aparece por fim o cearense João Marinho Neto de 114 anos, nascido em 5 de outubro de 1912, que ostenta também o título de homem mais velho do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records.

O ranking é liderado pela britânica Ethel Caterham de 117 anos, nascida em 21 de agosto de 1909. O Brasil é o único país com três nomes do ranking, seguido por Estados Unidos e Japão, ambos com dois nomes na lista.

A LongeviQuest mantém um banco de dados mundial sobre longevidade humana e se dedica à pesquisa, identificação, validação e monitoramento de pessoas com 108 anos ou mais.

Conheça os brasileiros no ranking

Yolanda Beltrão

Yolanda Beltrão nasceu em 13 de janeiro de 1911 em Coruripe, no estado de Alagoas. Atualmente, tem 115 anos e vive em Maceió (AL). É considerada a pessoa mais longeva atualmente viva no Brasil. Em 1928 ela se casou com o já falecido Francisco de Araújo Azevedo, com quem teve quatro filhos, dos quais apenas uma atualmente está viva. Segundo o LongeviQuest, aos 107 anos, ela já tinha 13 netos, 30 bisnetos, 19 tataranetos e um tetraneto.

Quando perguntada sobre o segredo de sua longevidade, ela conta que come uma variedade de alimentos e pratica crochê, atividade que a mantém concentrada. Seus passatempos favoritos, que ela continua praticando até hoje, são ler livros, rezar o terço e passar tempo com a família.

Beatriz Ferreira Duarte

Beatriz Ferreira Duarte nasceu em 21 de junho de 1911 na zona rural de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Atualmente com 115 anos, ela ainda vive no município.

Ela se casou com o já falecido Amaro Cipriano Duarte, com quem teve oito filhos, dos quais três ainda estão vivos. Aos 115 anos, ela tem sete netos, 12 bisnetos e 2 trinetos. Segundo a família, Beatriz já não está mais lúcida, mas permanece em boa saúde. A família também afirmou à Longevi Quest que acredita que o segredo para a longevidade dela está na tranquilidade com que viveu a vida.

João Marinho Neto

João Marinho Neto nasceu em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, Ceara, em 5 de outubro de 1912, em uma família de agricultores. Desde pequeno, João ajudava o pai no campo, cuidando do gado e colhendo frutos. Ele passou por dificuldades em diversas ocasiões, tendo que sobreviver às severas secas que assolaram a região ao longo das décadas.

Em 1944, ele se casou com Josefa Albano dos Santos, que faleceu em 1994, e tiveram juntos 5 filhos; mais tarde, teve outros 3 filhos com Antônia Rodrigues Moura. Dentre seus descendentes, seis de seus filhos ainda estão vivos, 23 netos, 17 bisnetos e 9 trinetos.

Em 25 de novembro de 2024, ele se tornou o homem mais velho do mundo, com 112 anos e 51 dias, sendo posteriormente reconhecido pelo Guinness World Records.

Há alguns anos, João Marinho perdeu a visão devido a catarata e, desde então, conforme os filhos, reconhece outras pessoas pela voz. Ele vive em um abrigo de idosos do município, onde, conforme a equipe, segue uma dieta balanceada sem abrir mão de comer o que gosta: café, rapadura, uvas e galinha caipira.

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