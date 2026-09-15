Número de habitantes centenários no Japão ultrapassa os 100 mil

O número de pessoas com 100 anos ou mais no Japão ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 mil, segundo dados divulgados nesta terça-feira (15/9) pelo governo japonês. O registro de centenários no país começou a ser contabilizado em 1963.
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O total de centenários aumentou em 7.914 em relação ao ano passado, totalizando 107.677 neste ano. A grande maioria dos centenários são mulheres, equivalente a cerca de 88% do total. As pessoas mais velhas do país por gênero são Fuyo Kishimoto, uma mulher de 114 anos residente de Kyoto, e Hikaru Kato, um homem de 112 anos da província de Kumamoto.
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A expectativa de vida média no país asiático em 2025 foi de 87,33 anos para as mulheres e de 81,35 anos para os homens, segundo dados oficiais.
Entre as prefeituras, Shimane registrou mais taxa de centenários por 100 mil habitantes, com 186,65, mantendo-se em primeiro lugar pelo 14° ano consecutivo. Já Saitama apresentou a menor taxa, com 51,27 centenários por 100 mil habitantes.
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Quando os dados começaram a ser compilados, havia cerca de 153 centenários no Japão. O número ultrapassou mil em 1981 e chegou a mais de 10 mil em 1998. Especialistas atribuem esse aumento da longevidade principalmente ao avanço das tecnologias e dos tratamentos médicos.
O envelhecimento da população ocorre em meio à queda da taxa de fertilidade japonesa. Dados divulgados em junho mostraram que o índice caiu no ano passado para o menor nível já registrado, agravando a crise demográfica que afeta a quarta maior economia do mundo.
Neste ano, a população de crianças menores de 15 anos despencou para o mínimo histórico de 13,3 milhões, registrando o 45° consecutivo de queda.
A combinação entre o aumento da população idosa e a redução do número de nascimentos tem provocado escassez de mão de obra, aumento dos custos da seguridade social e redução da base tributária.
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