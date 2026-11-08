Bailarina de 12 anos da Maré conquista bolsa para estudar balé nos EUA

Fernanda Rosa celebra sua conquista de bolsa para a Oklahoma Ballet School, um passo importante em sua trajetória na dança - (crédito: Divulgação)

A bailarina Fernanda Rosa, de 12 anos, moradora do Complexo da Maré, conquistou uma bolsa integral de vivência na Oklahoma Ballet School, nos Estados Unidos. A oportunidade surgiu após a apresentação da jovem na categoria Júnior do Youth America Grand Prix (YAGP) Brasil, considerada uma das principais competições de dança do mundo.

O benefício garante sete dias de aulas e cobre as atividades de formação na instituição norte-americana. As despesas de passagem e hospedagem não estão inclusas na bolsa. Para viabilizar os custos da viagem, os familiares organizam rifas e uma vaquinha online.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Fernanda iniciou os passos na dança aos seis anos. Aos 10, ela ingressou no Projeto ViDançar e depois obteve bolsa para estudar no Studio Gouveia Coaching (SGC), escola parceira da iniciativa social. Seu treinamento diário inclui diferentes modalidades: balé clássico, dança contemporânea e jazz, além de preparação física com Pilates e PBT (Progressing Ballet Technique).

A preparação ocorre sob orientação de Renata Gouveia, coordenadora de dança do ViDançar, diretora do SGC e bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Juliana Rosa, mãe da bailarina, comemorou o resultado obtido pela filha. “Foi maravilhoso receber essa notícia e saber que tanto esforço e dedicação começam a dar resultado. Toda a família está muito orgulhosa da nossa bailarina. Fernanda ficou muito feliz com essa conquista e está muito animada, porque ama dançar e sonha em ser uma bailarina profissional e viver da sua arte”, relatou.

A jovem também expressou entusiasmo com a experiência no palco. “Minha experiência foi ótima. Gostei muito de fazer as aulas, de dançar naquele palco e de viver cada segundo. Fiquei muito feliz por ter conseguido chegar até lá, porque me esforcei muito para isso. Também estou muito feliz por ter ganhado essa bolsa”, afirmou Fernanda.

A aproximação com a entidade norte-americana também vai beneficiar outros integrantes. O coordenador da Oklahoma Ballet School visitará o ViDançar em janeiro de 2027 para realizar um curso com os estudantes vinculados ao Studio Gouveia Coaching.

Projeto beneficia mais de 400 pessoas

Criado em 2010 no Complexo do Alemão com uma turma inicial de 14 meninas, o Projeto ViDançar estendeu o trabalho para Duque de Caxias e beneficia mais de 400 pessoas. A estrutura oferece:

aulas de balé, breaking e jazz;

oficinas de reforço escolar em português e matemática;

aulas de inglês, espanhol, audiovisual e xadrez;

encontros da Rede de Mulheres ViDançar, com rodas de conversa e oficinas de costura.

Desde 2013, a instituição prepara estudantes para seleções artísticas. O projeto já inseriu cerca de 50 alunos na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na EEDMO do Theatro Municipal, na Petite Danse, na Escola de Dança Deborah Colker e na Escola de Dança Alice Arja.

O Projeto ViDançar conta com patrocínio da Petrobras pelo Programa Socioambiental e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec/RJ), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.