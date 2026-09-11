Morador de Ceilândia representará Brasília em concurso de ballet na Argentina

O morador de Ceilândia e bailarino Thiago Batista, de 18 anos, participará da competição de ballet Gran Premio América Latina (GPAL), na Argentina, entre 26 de setembro e 1º de outubro. Apesar de não ser o único brasileiro a participar do concurso, ele é o único brasiliense no evento.

O GPAL é um programa que impulsiona jovens bailarinos latino-americanos rumo ao reconhecimento de talento e habilidade. Todo ano, a competição reúne os dançarinos que, após um rigoroso processo de seleção por um júri internacional, concorrem a bolsas de estudos, que proporcionam a eles a oportunidade de desenvolver carreiras profissionais em prestigiadas academias de ballet ao redor do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao Correio Thiago comenta que, no começo do ano, teve a oportunidade de participar das audições da seletiva da competição. O resultado das inscrições saiu no dia 1º de julho, quando o jovem foi selecionado para participar do concurso na Argentina. "O momento foi uma mistura de emoção, felicidade e gratidão. Eu estava muito tenso e ansioso aguardando o resultado e ver meu nome na lista dos selecionados é um sonho se tornando realidade e uma oportunidade única para o meu crescimento artístico e profissional", relata o jovem.

Carreira

A trajetória do bailarino começou em 2019, quando ainda tinha 10 anos. Ele diz que, quando estudava na Escola Parque Anísio Teixeira, entrou para um clube de dança porque tinha muito interesse em conhecer modalidades.

"Passei cinco anos nas aulas de ballet e outras atividades artísticas que contribuíram muito para minha formação. Mas foi em 2023 que surgiu a oportunidade de entrar no Instituto Arte Jovem e, desde então, já são três anos que faço parte do instituto, um lugar onde me sinto acolhido, feliz e realizado através da minha arte", declara o jovem.

A rotina de treino do bailarino já iniciou, e ele conta que envolve três horas de ensaio, de segunda a sábado, com uma professora. "Além das aulas e treinos, também faço preparação física e assisto a vídeos de profissionais para me inspirar e aprimorar minha técnica", conta Thiago Batista.

Os preparos para GPAL não estão apenas nos ensaios. O jovem também relatou que está realizando uma "vaquinha" para viajar ao local da competição e que a meta da arrecadação é de R$ 14 mil. "Estou com alguns patrocinadores e outras pessoas estão me apoiando", relata. "As passagens já estão compradas, falta ainda uma parte do hotel. Também consegui pagar a taxa da competição, que era de 200 dólares, e a vestimenta, que vale R$ 1 mil."

Sobre as expectativas para o concurso, o jovem espera conseguir aproveitar cada momento da experiência e pretende conhecer outros bailarinos para aprender a ser mais profissional no ballet. Thiago também pediu para deixar uma mensagem para outros jovens bailarinos que pretendem se tornar dançarinos: "Nunca deixem que as dificuldades impeçam de desistir dos sonhos e, com dedicação e disciplina, é possível alcançar lugares que parecem impossíveis. Acreditem no talento de vocês, valorizem cada oportunidade e continuem lutando pelos objetivos. Eu sou a prova de que os sonhos podem se tornar realidade quando trabalhamos por eles todos os dias."

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates