Alfabetização de crianças pode elevar PIB do Brasil em 29,3% até 2050

Evidências indicam que aprender a ler e escrever nos primeiros anos amplia as oportunidades de inserção profissional e de melhores salários - (crédito: Arquivo pessoal)

Garantir que pelo menos 90% das crianças brasileiras dominem habilidades básicas de leitura até os 10 anos pode aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país em 29,3% até 2050. A melhoria da alfabetização também poderia acrescentar US$ 8,34 trilhões (R$ 45,87 trilhões) à produção econômica acumulada entre 2031 e 2050. Os números fazem parte de um estudo do Instituto de Evidência Educativa, que analisa os efeitos da aprendizagem nos primeiros anos escolares sobre o desenvolvimento econômico e social.

A pesquisa avalia o impacto de ampliar a alfabetização na América Latina e no Caribe, considerando dois cenários: a manutenção dos níveis atuais de aprendizagem e o avanço até que 90% das crianças de 10 anos alcancem o nível mínimo de proficiência em leitura. O percentual foi adotado como referência de universalização, considerando que mesmo sistemas educacionais com maior capacidade podem não conseguir garantir o aprendizado de todas as crianças.

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O levantamento utiliza projeções do What Works Hub for Global Education, parceria internacional dedicada a estudar a implementação de políticas educacionais em países de baixa e média renda. A iniciativa é liderada pela escola de políticas públicas da Universidade de Oxford e recebe financiamento de instituições como Banco Mundial, Unicef e Fundação Bill e Melinda Gates. O Instituto de Evidência Educativa é uma organização internacional sem fins lucrativos que produz e analisa evidências sobre educação nos países latino-americanos e conta com o apoio de fundações da área, entre elas o Instituto Natura.

O ponto de partida da análise é o indicador de pobreza de aprendizagem, elaborado pelo Banco Mundial e pela Unesco. A medida reúne dados sobre a capacidade de leitura de crianças que frequentam a escola e daquelas que estão fora do sistema educacional. De acordo com os dados de 2022, apenas 46,7% das crianças de 10 anos da América Latina e do Caribe alcançavam o nível mínimo de proficiência. O resultado representa uma distância de 43,3 pontos percentuais em relação à meta de 90%.

No Brasil, o percentual era de 53,1%, acima da média regional, mas ainda distante do patamar considerado de universalização. Para os pesquisadores, os resultados reforçam que o desafio da educação não se limita a garantir a matrícula e a permanência dos estudantes nas escolas. É necessário assegurar que as crianças desenvolvam as habilidades fundamentais nos primeiros anos de escolaridade.

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A importância desse processo está relacionada aos efeitos da alfabetização sobre toda a trajetória educacional. Evidências científicas indicam que aprender a ler e escrever nos primeiros anos facilita a continuidade dos estudos, reduz as dificuldades de aprendizagem e amplia as oportunidades de inserção profissional e de melhores salários ao longo da vida. "Garantir aprendizagens fundamentais não é apenas um objetivo educacional: é, também, uma prioridade para o desenvolvimento econômico e social", destaca o estudo.

Para calcular os possíveis efeitos da melhoria da aprendizagem, o modelo considera que o avanço no desempenho escolar reduz a probabilidade de abandono ou atraso nos estudos. A simulação prevê uma queda relativa de 40% no risco de abandono ou atraso durante o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, para cada desvio-padrão adicional nos resultados de aprendizagem. Na transição para o ensino médio, a redução considerada é de 25%.

Na prática, se um país tivesse inicialmente uma probabilidade de 10% de abandono ou atraso escolar, a redução de 40% levaria esse índice a 6%. A partir dessas premissas, os pesquisadores estimaram quantos estudantes poderiam avançar na educação básica caso o Brasil alcançasse o patamar de alfabetização estabelecido no estudo.

Os resultados apontam que mais de 3,3 milhões de crianças adicionais poderiam chegar ao 9º ano sem atraso escolar entre 2031 e 2050. No mesmo período, outras 2,6 milhões alcançariam o ensino médio, enquanto aproximadamente 1,3 milhão de jovens teriam oportunidades de emprego. Os números indicam que a melhoria da aprendizagem pode produzir efeitos que ultrapassam o ambiente escolar, ampliando a participação das novas gerações no mercado de trabalho.

"Essas estimativas mostram que as melhorias nas aprendizagens fundamentais poderiam se traduzir em maiores oportunidades de progressão escolar e de inserção no mercado de trabalho. Sua relevância não reside apenas em aumentar o número de estudantes que avançam no sistema educacional, mas também em ampliar as possibilidades de desenvolvimento de capacidades e de participação econômica das novas gerações", afirma o levantamento.

Arrecadação

O impacto estimado também alcança a economia e as contas públicas. Segundo o estudo, o aumento da atividade econômica decorrente da melhoria da alfabetização poderia gerar US$ 1,17 trilhão (R$ 6,4 tilhões) em arrecadação tributária adicional no Brasil entre 2031 e 2050. Para chegar ao valor, os pesquisadores aplicaram à diferença entre os resultados econômicos dos dois cenários a proporção entre arrecadação de impostos e PIB observada em cada país.

A analista de dados do Instituto de Evidência Educativa Fiorella Santini ressalta que os valores representam uma simulação, e não uma previsão de crescimento ou um resultado já comprovado de determinada política pública. "Essas estimativas correspondem a um cenário hipotético, e não a previsões nem efeitos comprovados de uma política educacional específica. Nossa análise evidencia que o desafio atual da América Latina não é apenas garantir a escolarização das crianças, mas que elas efetivamente aprendam", afirma.

No Brasil, a alfabetização na idade adequada integra as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado no ano passado. A legislação estabelece que pelo menos 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental até 2030. O plano também prevê a universalização da alfabetização na idade certa até 2035.

Os resultados mais recentes do Indicador Criança Alfabetizada, criado pelo governo federal, mostram que o país avançou nesse objetivo. Em 2025, 66% das crianças alcançaram o nível de leitura e escrita considerado adequado ao final do 2º ano do ensino fundamental, etapa que concentra, em sua maioria, estudantes de 7 anos.

O percentual representa crescimento em relação a 2024, quando o índice ficou em 59,2%. Além disso, superou a meta estabelecida para 2025, que previa 64% de crianças alfabetizadas na rede pública. Apesar do avanço, os dados mostram que pouco mais de um terço dos estudantes ainda não alcançou o nível esperado para a etapa escolar.

A diferença entre o resultado nacional e o patamar de 90% utilizado na simulação evidencia o tamanho do desafio. Mais do que ampliar os índices de matrícula, o país precisa garantir que as crianças aprendam a ler e escrever no período adequado. Segundo o estudo, esse avanço pode repercutir não apenas na formação dos estudantes, mas também na produtividade, na geração de empregos, na arrecadação e no crescimento econômico brasileiro.