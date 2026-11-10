Bispo Samuel Ferreira comenta repercussão de brincadeira envolvendo Damares

A assessoria do bispo Samuel Ferreira negou que ele esteja em um relacionamento romântico com a senadora Damares Alves (Republicanos), após uma declaração feira durante um culto em Brasília, na noite de segunda-feira (9/11), provocar especulações e comentários.
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“A assessoria do bispo Samuel Ferreira esclarece que a fala envolvendo a ministra Damares Alves ocorreu em tom descontraído e de brincadeira. A declaração foi apresentada em alguns veículos de comunicação como uma manifestação amorosa, mas essa interpretação não corresponde ao sentido da fala”, escreveu a assessoria.
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A fala ocorreu durante o culto de ação de graças pela vitória da governadora Celina Leão nas eleições, onde o bispo teria apresentado Damares como sua noiva, em uma brincadeira, completada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que afirmou que gostaria de ser madrinha.
Mais tarde, no mesmo dia, Michele desfez a notícia em post dizendo que “foi só uma brincadeira em um momento de descontração”.
A assessoria do bispo afirmou ainda, que ele tem por ela respeito e consideração, e lamenta que uma brincadeira tenha sido compreendida de outra forma e repercutido fora do contexto em que foi feita.
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