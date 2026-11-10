InícioBrasil
Mal entendido

Bispo Samuel Ferreira comenta repercussão de brincadeira envolvendo Damares

Assessoria esclareceu que comentário feito durante culto foi apenas uma brincadeira

Bispo nega relacionamento com Damares Alves - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Bispo nega relacionamento com Damares Alves - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A assessoria do bispo Samuel Ferreira negou que ele esteja em um relacionamento romântico com a senadora Damares Alves (Republicanos), após uma declaração feira durante um culto em Brasília, na noite de segunda-feira (9/11), provocar especulações e comentários. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“A assessoria do bispo Samuel Ferreira esclarece que a fala envolvendo a ministra Damares Alves ocorreu em tom descontraído e de brincadeira. A declaração foi apresentada em alguns veículos de comunicação como uma manifestação amorosa, mas essa interpretação não corresponde ao sentido da fala”, escreveu a assessoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A fala ocorreu durante o culto de ação de graças pela vitória da governadora Celina Leão nas eleições, onde o bispo teria apresentado Damares como sua noiva, em uma brincadeira, completada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que afirmou que gostaria de ser madrinha. 

Mais tarde, no mesmo dia, Michele desfez a notícia em post dizendo que “foi só uma brincadeira em um momento de descontração”. 

A assessoria do bispo afirmou ainda, que ele tem por ela respeito e consideração, e lamenta que uma brincadeira tenha sido compreendida de outra forma e repercutido fora do contexto em que foi feita.

Michele afirma que foi apenas uma brincadeira
Michele afirma que foi apenas uma brincadeira (foto: Reprodução/Redes sociais)

Damares leva em tom de brincadeira
Damares leva em tom de brincadeira (foto: Reprodução/Redes sociais)

Saiba Mais

 

  • Bispo nega relacionamento com Damares Alves
    Bispo nega relacionamento com Damares Alves Foto: Reprodução/Redes sociais
  • Michele afirma que foi apenas uma brincadeira
    Michele afirma que foi apenas uma brincadeira Foto: Reprodução/Redes sociais
  • Damares leva em tom de brincadeira
    Damares leva em tom de brincadeira Foto: Reprodução/Redes sociais
  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 10/11/2026 08:29 / atualizado em 10/11/2026 08:57
x