Draco deflagra operação que mira estrutura do Comando Vermelho no RJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos especiais (Draco) deflagraram, nesta sexta-feira (13/11), a Operação Conexão Baixada contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho responsável por controlar comunidades de Duque de Caxias por meio da força armada, articular o tráfico de drogas e promover a expansão territorial da facção na Baixada Fluminense.
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A ofensiva conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), e tem como objetivo cumprir 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão.
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Segundo a Draco, a investigação identificou 30 integrantes da quadrilha, com diferentes lideranças e núcleos de atuação, envolvidos na exploração do tráfico de drogas, no controle armado de comunidades e na articulação de atividades criminosas. A instituição apurou que o grupo usa homens armados para manter o controle de comunidades, garantir a exploração do tráfico de drogas e ampliar a atuação da facção na região.
Entre os principais criminosos está o traficante Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como “Bochecha Rosa”, apontado como uma das lideranças da facção na região, com atuação especialmente na área do Lixão, em Duque de Caxias.
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A investigação que deu origem à "Operação Conexão Baixada" teve como ponto de partida a apuração sobre um criminoso envolvido em roubos a residências de luxo e instituições bancárias. Durante o aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e integrantes do bando.
A partir desse vínculo, o trabalho avançou sobre a organização, permitindo mapear suas lideranças, os diferentes núcleos de atuação e a divisão de tarefas entre seus membros.
Os agentes identificaram ainda que o grupo possui funções bem distribuídas, incluindo atividades de comando, coordenação, administração dos negócios ilícitos e manutenção do aparato armado. Os criminosos também dispõem de mecanismos de monitoramento e enfrentamento às forças de segurança. Além disso, os policiais constataram a existência de registros contábeis relacionados às atividades ilegais e de um sistema de pagamentos mensais destinados a comparsas custodiados no sistema prisional.
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