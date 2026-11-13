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Comando Vermelho

Draco deflagra operação que mira estrutura do Comando Vermelho no RJ

Investigação identificou 30 integrantes da organização criminosa; e cumpri 24 mandatos de prisão e 35 de busca e apreensão

Draco cumpre mandados contra o Comando Vermelho na Baixada Fluminense - (crédito: Divulgação/PCERJ)
Draco cumpre mandados contra o Comando Vermelho na Baixada Fluminense - (crédito: Divulgação/PCERJ)

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos especiais (Draco) deflagraram, nesta sexta-feira (13/11), a Operação Conexão Baixada contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho responsável por controlar comunidades de Duque de Caxias por meio da força armada, articular o tráfico de drogas e promover a expansão territorial da facção na Baixada Fluminense.

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A ofensiva conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), e tem como objetivo cumprir 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. 

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Segundo a Draco, a investigação identificou 30 integrantes da quadrilha, com diferentes lideranças e núcleos de atuação, envolvidos na exploração do tráfico de drogas, no controle armado de comunidades e na articulação de atividades criminosas. A instituição apurou que o grupo usa homens armados para manter o controle de comunidades, garantir a exploração do tráfico de drogas e ampliar a atuação da facção na região.

Entre os principais criminosos está o traficante Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como “Bochecha Rosa”, apontado como uma das lideranças da facção na região, com atuação especialmente na área do Lixão, em Duque de Caxias.

A investigação que deu origem à "Operação Conexão Baixada" teve como ponto de partida a apuração sobre um criminoso envolvido em roubos a residências de luxo e instituições bancárias. Durante o aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e integrantes do bando. 

A partir desse vínculo, o trabalho avançou sobre a organização, permitindo mapear suas lideranças, os diferentes núcleos de atuação e a divisão de tarefas entre seus membros.

Os agentes identificaram ainda que o grupo possui funções bem distribuídas, incluindo atividades de comando, coordenação, administração dos negócios ilícitos e manutenção do aparato armado. Os criminosos também dispõem de mecanismos de monitoramento e enfrentamento às forças de segurança. Além disso, os policiais constataram a existência de registros contábeis relacionados às atividades ilegais e de um sistema de pagamentos mensais destinados a comparsas custodiados no sistema prisional.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 13/11/2026 09:13
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