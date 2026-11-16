A imagem representa a série de reconhecimentos recebidos pela Casa Azul Felipe Augusto como uma das Melhores ONGs do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Casa Azul Felipe Augusto foi reconhecida, pela oitava vez, como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil. O resultado foi anunciado na sexta-feira (13/11) e destaca o trabalho desenvolvido pela organização no atendimento a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

Fundada em outubro de 1989, a instituição atua no combate às desigualdades sociais por meio de atividades de educação, cultura, esporte, tecnologia e formação profissional. Atualmente, atende mais de 2 mil crianças, jovens e famílias, com ações realizadas no contraturno escolar e acompanhamento familiar.

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A Casa Azul mantém unidades em Samambaia, Riacho Fundo II, São Sebastião e Vila Telebrasília. Entre as atividades oferecidas estão oficinas de música, teatro, dança, artes, informática e práticas esportivas, além de orientação pedagógica e cursos de qualificação profissional.

A organização também desenvolve iniciativas voltadas à inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, na modalidade de aprendizagem, e oferece cursos profissionalizantes para moradores das comunidades atendidas. O objetivo é ampliar as oportunidades de formação e incentivar a autonomia financeira das famílias.

A história da Casa Azul começou a partir de uma iniciativa de trabalho voluntário liderada por Daise Lourenço Moisés. A criação da entidade foi motivada pela morte do filho, Felipe Augusto, que deu nome à organização. O projeto nasceu em Samambaia e, ao longo de mais de 37 anos, ampliou sua estrutura e suas atividades.

Em publicação nas redes sociais, a instituição atribuiu o reconhecimento à participação de doadores, voluntários, colaboradores, parceiros e das comunidades atendidas. A organização também destacou que as crianças, adolescentes, jovens e mulheres acompanhados pelo projeto são a principal razão do trabalho desenvolvido.

“Nosso muito obrigado a todos que fazem parte dessa história. Essa conquista é nossa!”, escreveu.