Ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, durante entrevista ao programa 'Bom Dia, Ministra', onde abordou a Declaração de Belém. - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Declaração de Belém sobre o Combate ao Racismo Ambiental já conta com o apoio de 31 países. O número foi confirmado pela ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, do Canal Gov, nesta quinta-feira (19/11). Segundo ela, o governo brasileiro pretende ampliar o número de apoiadores e levar o debate a outras conferências climáticas.

Adotado em 7 de novembro de 2025, durante a Cúpula do Clima de Belém, o documento busca fomentar o diálogo internacional sobre a relação entre igualdade racial, meio ambiente e mudanças climáticas.

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A lista atualizada de endossos, encaminhada do Ministério da Igualdade Racial ao Correio e disponível no site do Ministério das Relações Exteriores (MRE), reúne: África do Sul, Andorra, Barbados, Bolívia, Brasil, Camboja, China, Colômbia, Côte d’Ivoire, Equador, Gabão, Gâmbia, Gana, Granada, Guiné, Guiné Equatorial, Honduras, Libéria, Marrocos, México, Moçambique, Myanmar, Papua-Nova Guiné, Quênia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul, Suriname, Uganda, Uruguai e Venezuela.

"A nossa intenção é que a gente consiga ampliar as adesões para que esse debate não se restrinja só às nações que já aderiram, mas que elas possam ser cada vez mais ampliadas nas próximas COPs", afirmou Rachel.

Segundo a ministra, pessoas negras estão entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas, especialmente mulheres negras e moradores de favelas e periferias. Para ela, reconhecer essa desigualdade é fundamental para formular políticas ambientais que considerem as diferentes condições de exposição aos riscos climáticos.

O Ministério da Igualdade Racial também mantém o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Racismo Ambiental, que conta com a participação da sociedade civil.