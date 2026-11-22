Sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em Brasília, que receberá o Encontro Nacional Pop Rua Jud 2026 - (crédito: Warley Andrade/TV Brasil)

A capital federal reunirá magistrados, pesquisadores e lideranças comunitárias para articular ações concretas voltadas à garantia de direitos fundamentais para quem vive nas calçadas do país. O Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, receberá o terceiro Encontro Nacional Pop Rua Jud nos dias 23 e 24 de novembro de 2026.

A iniciativa atende a uma demanda urgente observada nos centros urbanos, onde milhares de pessoas enfrentam obstáculos diários para obter certidões de nascimento, documentos de identificação e acolhimento básico. Organizado pelo Comitê Nacional Pop Rua Jud, o evento pretende consolidar fluxos de atendimento rápido e digno em todas as esferas judiciais.

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Mobilização intersetorial e inscrições

Profissionais e voluntários interessados em participar dos debates precisam formalizar a presença com antecedência. As inscrições permanecem abertas até o dia 22 de novembro por meio de formulário digital específico.

A lista de participantes reúne diferentes setores estratégicos para viabilizar um diálogo amplo:

Juízas, juízes, servidoras e servidores de vários ramos da Justiça;

Gestores e equipes técnicas de órgãos públicos assistenciais;

Pesquisadores do meio acadêmico focados em direitos humanos e políticas públicas;

Representantes de movimentos sociais e entidades comunitárias com atuação de campo.

A integração de grupos civis ao debate garante que as diretrizes considerem as carências reais sentidas no cotidiano. Representantes comunitários trazem vivências cruciais sobre abrigo, alimentação, reinserção no mercado profissional e combate à violência urbana.

Diretrizes da Resolução 425

O eixo central das discussões baseia-se na Resolução 425/2021, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa normativa estabeleceu a Política de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades, impondo aos tribunais a responsabilidade de levar os serviços judiciais até os locais onde essa população se concentra.

Em termos práticos, a medida determina a superação de exigências burocráticas tradicionais, como a obrigatoriedade de comprovante de residência fixa para ingressar com ações. A alteração viabiliza mutirões integrados para expedição de carteiras de identidade, regularização eleitoral, atendimento previdenciário e acesso a programas de renda mínima.

A articulação entre Justiça, defensorias e assistência social municipal busca criar uma rede de amparo contínua. Essa cooperação evita que processos fiquem paralisados por falta de contato com o cidadão, garantindo acompanhamento por equipes técnicas preparadas.

A escolha do Tribunal Superior do Trabalho como sede do encontro em Brasília reforça a importância da geração de emprego e renda nesse processo. A reinserção sociolaboral desponta como uma ferramenta indispensável para romper ciclos de abandono e restabelecer a cidadania plena.

Durante os dois dias de programação, os grupos temáticos produzirão recomendações técnicas para nivelar a atuação das comarcas em todo o território nacional. Os diagnósticos apresentados servirão de base para aprimorar o acolhimento institucional e remover barreiras estruturais que ainda limitam os direitos civis nas cidades brasileiras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.