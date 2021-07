Denúncia anônima gera apreensão de drogas e simulacro de fuzil em Ceilândia

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

A PMDF prendeu dois homens por volta das 13h, desta sexta-feira (16/7), em Ceilândia Sul, supostas porções de maconha, cocaína e um simulacro de um fuzil 5.56. Um equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência em que o denunciante anônimo informou estar na 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), pois teria localizado o veículo que havia sido roubado. No local, o rapaz informou que o veículo, um Golf, de cor prata, estava em uma residência na Chácara 74, conjunto C.

A equipe policial deslocou até o referido local com o solicitante e avistaram o referido veículo estacionado. Instantes após a chegada da Polícia Militar, um homem saiu da residência dizendo ser o proprietário do veículo, tendo, inclusive, apresentado à equipe policial o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo.

Após escutarem as partes, os PMs entenderam que se tratava de um desacordo comercial. Segundo a PMDF, o comunicante teria vendido o veículo para o proprietário da casa, que não efetuou os pagamentos da compra do veículo. As partes envolvidas iniciaram uma discussão onde o comunicante afirmou que o comprador do veículo e seu sobrinho, que também morava na casa, eram traficantes de drogas e que guardavam drogas no interior do imóvel.

Abordagem

Logo depois, o sobrinho do suspeito saiu da residência e ficou nervosa durante a abordagem policial, mas negou ter os flagrantes em depósito ou que comercializasse drogas. Uma vizinha do suspeito informou aos policiais militares que a movimentação de pessoas na casa era intensa e que já presenciou o homem durante tráfico das drogas. Com as informações, a equipe da PMDF solicitou autorização ao proprietário da residência para entrar, mas ele ficou mais nervoso e rejeitou a entrada dos militares.

Neste momento, uma policial da equipe olhou por uma janela da residência que estava aberta e viu sobre uma cama uma quantidade da substância entorpecente, aparentemente cocaína. Com a cena de flagrante delito, foi efetuada a entrada no imóvel, onde a equipe localizou diversos objetos ilícitos: uma porção de droga, aparentemente maconha, outra supostamente de cocaína, um simulacro de fuzil 5.56 junto de um carregador, grandes porções de uma substância em pó, de cor branca, usada para mistura com a cocaína, uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito.



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), juntamente com os objetos apreendidos, drogas e o veículo.