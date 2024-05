Zoológico recebe doações para desabrigados no Rio Grande do Sul

Doações para a população do Rio Grande do Sul na Base Aérea de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

O Jardim Zoológico Brasília de Brasília iniciou, nesta terça-feira (7/5), uma campanha para arrecadar, até o dia 19/5, doações em benefício das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As entregas serão recebidas na entrada principal, entre 8h e 17h, de segunda a domingo.

O zoo destacou que os itens mais necessários são: água potável, alimentos não-perecíveis, cobertores, materiais de higiene e de limpeza, roupas e calçados e utensílios domésticos. Além disso, a assessoria da instituição pede rações para animais domésticos, como cães e gatos, que também estão sendo prejudicados pela calamidade. E esclareceu que as espécies mantidas nos zoológicos gaúchos não estão sofrendo desabastecimento em sua alimentação.

Os mantimentos serão enviados ao Rio Grande do Sul em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

* com informações da Agência Brasília