Policiais Militares apreendem adolescente no Setor de Clubes Sul

Menino apreendido estava no no carro vermelho. Ele chamou a atenção dos policiais por atitude brusca - (crédito: PMDF )

Um adolescente foi apreendido, no início da noite de domingo (9/6), por policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ação ocorreu no Setor de Clubes Esportivos Sul, nas proximidades do Quartel dos Bombeiros. Contra o jovem havia um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo a crime de roubo.

Segundo informações da PMDF, o rapaz estava sentado, ao lado de um adulto, no banco de trás de um automóvel, conduzido por outro maior de idade. Quando o carro dos militares se aproximou do veículo, um dos passageiros — exatamente o menino — fechou abruptamente a janela traseira do veículo. Como o vidro era coberto por insulfilme, a visualização do interior do transporte ficava limitada. Essa atitude suspeita fez os policiais abordá-los.

Ao solicitarem as identificações das três pessoas, a equipe da PM verificou que uma delas tinha 17 anos, além de mandado de apreensão. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Quanto aos dois adultos, foram liberados por não terem alguma pendência com a Justiça e nem haver sido encontra algo ilícito (arma ou droga) com eles.





