Bebê de sete meses é salvo por policiais militares após engasgo; vídeo

Os policiais encontraram o pai pedindo por socorro com a criança desacordada em seu colo - (crédito: Divulgação/PMDF )

Na madrugada deste sábado (12/10), policiais militares do 9° batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) salvaram a vida de um bebê de sete meses após um engasgo. A ação ocorreu no Gama.

Segundo a corporação, passava da meia-noite quando os policiais da guarda ouviram gritos de socorro. Tratava-se do pai, desesperado, com a criança nos braços, que já não conseguia respirar. Imediatamente, os militares pegaram a criança, que já estava desacordada, e iniciaram as manobras de Heimlich. Pouco depois, a criança chorou, indicando que havia voltado a respirar. A mãe chegou logo em seguida e levou a criança.

