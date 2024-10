UBS 2 do Areal realiza evento de conscientização do Outubro Rosa

A UBS 2 do Areal mobilizou a comunidade, reunindo dezenas de pessoas, em apoio à prevenção e ao combate ao câncer de mama. A iniciativa, que faz parte da campanha anual mundial do Outubro Rosa, levou atividades educativas, serviços de saúde e momentos de integração social, destacando a importância do diagnóstico precoce e da saúde da mulher.

Durante o evento, especialistas na área da saúde realizaram palestras informativas sobre os cuidados preventivos, os principais sinais de alerta e a importância do autoexame. Além disso, foram oferecidos serviços voltados para práticas corporais e de atividade física beneficiando as mulheres da comunidade.

A programação também contou com apoio e incentivo dos comerciantes locais. "É gratificante ver tantas pessoas unidas por uma causa tão importante. A conscientização salva vidas, e essa mobilização mostra o quanto a comunidade está engajada", comentou a fisioterapeuta Fernanda Lino, uma das organizadoras do evento.

O evento foi encerrado com sorteio de brindes e um momento de dança, coordenado pelo grupo Movimento Vital Expressivo. Três sobreviventes ao câncer deram depoimento, reforçando a mensagem de esperança e resiliência.

A expectativa é que as ações de conscientização se intensifiquem ao longo do mês, com mais eventos e atividades programadas em várias partes da cidade, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).