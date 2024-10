Projeto Padaria Artesanal entrega 71 certificados no Sol Nascente

Lu Alckmin entregou certificados do projeto social Padaria Artesanal no Sol Nascente - (crédito: Alessandro de Oliveira)

Com uma mesa farta pães, foram entregues, nesta quinta-feira (24/10), os certificados pela mão da segunda-dama, Lu Alckmin, aos formandos do curso de qualificação Padaria Artesanal, na Federação Habitacional do Sol Nascente 2 (FEHSOLNA).

Lu Alckmin comemorou o crescimento do projeto. “Estou muito feliz de estar hoje aqui, no Sol Nascente. No Distrito Federal, nós já estamos em 40 locais, variando a padaria artesanal, e em 12 estados do Brasil. Então, eu espero que esse projeto cresça muito ainda", pontou.

Padaria Artesanal

Há mais de 20 anos, Lu Alckmin deu início a um trabalho social com foco em ajudar populações em situação de vulnerabilidade. A ideia sobre como apoiar os mais necessitados surgiu após uma visita, durante a campanha do marido, Geraldo Alckmin, à prefeitura de São Paulo, em 2000. Ela ouviu de mulheres da comunidade que, ao meio-dia, não tinham se alimentado ainda e o maior desejo era comer um pedaço de pão. A partir daí, dona Lu decidiu que seria esse o foco do seu trabalho voluntário.