Professor da UnB considera baixa a prioridade de investimento em educação

O Prof. Dr. Francisco Thiago Silva, chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), destacou que a verdadeira escola do futuro é aquela que enfrenta e supera os desafios do presente. O comentário foi feito durante o evento "Escolha a escola do seu filho: O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo", realizado nesta terça-feira (12/11) no auditório do Correio Braziliense.

“Tenho 24 anos de experiência na educação pública e falar sobre o futuro da educação não é um tema fácil. Não podemos discutir educação sem considerar o contexto histórico. Somos uma ex-colônia portuguesa e vivemos duas ditaduras militares, o que ainda traz impactos. Precisamos pensar em uma educação que se construa a partir da realidade do Brasil”, ressaltou o professor.

Segundo ele, a baixa prioridade de investimento em educação é um dos maiores obstáculos. “Nenhum país investe tão pouco em educação como o nosso. Portanto, não é adequado simplesmente importar modelos de fora. Na Universidade de Brasília, formo professores para refletirem sobre políticas educacionais e o papel das escolas, especialmente as públicas. Hoje, 80% das crianças estão matriculadas em escolas públicas, enquanto 15% estão em instituições privadas”, explicou.

“Vivemos três grandes colapsos: o tecnológico, o ambiental e o organizacional, no que se refere ao currículo. A forma de organizar o conhecimento define o que é avaliação, didática e formação de professores”, pontuou.

O professor ainda enfatizou o papel social da educação: “Precisamos da escola para desenvolver a humanidade e estimular o pensamento científico, artístico, social e filosófico em alto nível”, afirmou.



Sobre o Evento

O evento "O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo" promoveu uma análise abrangente de temas essenciais para o desenvolvimento educacional atual. A transmissão ao vivo foi disponibilizada nas redes sociais do Correio Braziliense.

Especialistas e educadores discutiram temas como inclusão, aprendizagem contínua e competências socioemocionais, apresentando uma visão que transcende a sala de aula e busca preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

Promovido pelo Correio Braziliense, o evento integra a série "Escolha a Escola do Seu Filho".